HUAWEI Mate 20 Pro'nun Gözünden Fener ve Balat'ın Tarihi Yapıları

Seferikoz Sarnıcı

Kadir Has Üniversitesi'nin altındaki Seferikoz Sarnıcı 11'inci yüzyıldan kalma bir Bizans eseridir. Bu etkileyici sarnıç işlevini yitirdikten sonra Cibali Sigara Tütün Fabrikası'nın tütün deposu olarak kullanılmıştır. Günümüzde Rezan Has Müzesi'nin bir parçası olarak bulunmaktadır. İki ayrı bloktan oluşan yapının, kullanım amacı kesin olarak bilinmemekle birlikte su kullanımı ile ilgili bir amaca hizmet ettiği tahmin edilmektedir.

Rezan Has Müzesi

Arkeolojik koleksiyon, Urartu ve bazı uygarlıklara ait eserleri bünyesinde barındıran müze, iki ana konsepti bünyesinde barındırarak geçmişi günümüze bağlıyor. Urartulara ait 110 eseri bünyesinde barındıran tarihi yapı, dünyanın en kapsamlı Urartu koleksiyonlarından biri olmakla birlikte, Kadir Has'ın vefat etmeden önce üzerinde bulunan giysileri ile yapılmış olan balmumu heykeli ile de ayrı bir öneme sahip.

Sveti Stefan Bulgar Kilisesi (Demir Kilise)

Geçmişte dünyada sadece 2 adet olan demir kiliselerden diğeri zamanla yok olunca Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi, diğer adıyla Demir Kilise dünyadaki tek demir kilise olarak kalmıştır. İhtişamıyla oldukça dikkat çeken bir kilise. 9 yıl restorasyon nedeniyle kapalı kalmasının ardından 7 Ocak 2018'de yeniden ibadete ve ziyarete açıldı. Haliç taraflarında görülmeye değer yapılardan biri olarak varlığını sürdürmektedir.

Fener Rum Patrikhanesi

Ortodoks dünyasının merkezi olan Fener Rum Patrikhanesi'nin tarihi 12. yüzyıla dayanıyor. Manastır, Patrik II. Timoteos zamanında yeniden inşa edilerek 1614 yılından sonra "Ortodoks Rum Patrikhanesi Kilisesi" olarak kullanılmaya başlandı. 1720 tarihinde yeniden yapılan kilise 1800'lü yıllarda yapılan restorasyonla günümüzdeki yerini almış bulunuyor.

Kırmızı Mektep

Görkemli yapısı ve rengiyle İstanbul'un en ihtişamlı yapılarından biri olan Kırmızı Mektep'in tarihi İstanbul'un fethine dayanmaktadır. Bugünkü adıyla Fener Rum Ortaokul ve Lisesi olan okul, Osmanlı dönemi boyunca birçok önemli kişinin yetişmesini sağlamıştır. Taştan yapılan bu binanın dışı ise Marsilya tuğlasından ve granit taşından inşa edilmiştir. Muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapan bu 3 katlı yapı, eğitim ve öğretime halen devam etmektedir.

Moukhliotissa Kilisesi

Kanlı Kilise veya Moğolların Azize Meryem Kilisesi, 7. yüzyılda inşa edilmiştir. İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilmemiştir ve Rumların ibadetine bırakılmıştır. Bizans döneminden bu yana ibadete kesintisiz açık kalan İstanbul'un en eski kilisesidir.

HUAWEI Mate 20 Pro her ortamda nasıl bu kadar iyi fotoğraf çekiyor?

HUAWEI Mate 20 Pro piyasadaki en iyi akıllı telefon kamera sistemine sahip. Profesyonel kamerasıyla düşük ışıkta da, günışığında da mükemmel netlikte ve kalitede fotoğraflar sunuyor. Çektiğiniz fotoğraf üzerinde pek değişim yapmadan da oldukça canlı ve istediğiniz renklerde fotoğraflar çekebilirsiniz. Ultra geniş açı lens desteğiyle gelen üçlü Leica kamera, kullanıcılara geniş bir perspektiften çekim seçeneği sunuyor. Cihazın ultra geniş açılı ve makro desteği sunan lens yapısı, Mate 20 Pro'yu aynı zamanda çok yönlü bir kamera haline getiriyor.