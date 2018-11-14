Huaweı Mate 20 Pro Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu

HUAWEI Mate 20 Pro artık Türkiye
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HUAWEI, uzun zamandır merakla beklenen Mate 20 Pro akıllı telefonunu Türkiye'deki teknoloji meraklıları ile buluşturuyor. 12 Kasım tarihinden itibaren tüm kanallarda satışa sunulacak; HUAWEI Mate 20 Pro Türkiye'nun tavsiye edilen resmi satış fiyatı 8.499 TL olarak belirlendi.
HUAWEI Mate 20 Pro piyasadaki en iyi akıllı telefon kamera sistemine sahip. Ultra geniş açı lens desteğiyle gelen üçlü Leica kamera, kullanıcılara geniş bir perspektiften çekim seçeneği sunuyor. Mate 20 Pro yeni kamera sistemi, objektiften 2,5 cm uzaklığa kadar nesnelerin net görüntülerinin çekilmesine imkan veren makro özelliği ile de bir ilke imza atıyor. Cihazın ultra geniş açılı ve makro desteği sunan lens yapısı, Mate 20 Pro'yu aynı zamanda çok yönlü bir kamera haline getiriyor.
HUAWEI Mate 20 Pro, yapay zeka destekli kamera moduna da sahip. Kullanıcılar bu modu kullanarak, çektikleri video içeriklerinin tonunu, doygunluğunu ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Cihaz ayrıca hazır modlara da sahip. Mate 20 Pro, görseldeki insan unsurlarını ayırarak ve etrafındaki renklerin canlılığını artırarak, kişileri daha çarpıcı bir şekilde vurgulayabiliyor.
Kullanıcının akıllı telefon deneyimini iyileştirmek ve güvenli bir kullanım süreci sunmak için geliştirilen ekran içi parmak izi okuyucu, yüzde 20 daha hızlı bir şekilde ekranı açıyor. Dinamik basınç sensörü sayesinde dokunma hissi ve geri bildirim olarak da kullanıcı için gerçek bir düğmeye dokunma hissi yaratılıyor.
30.000'den fazla noktayı yansıtabilen 3D Derinlik Algılama Kamerası sayesinde, HUAWEI Mate 20 Pro sizi kolayca tanır ve yarım saniyede telefonunuzun kilidini açar. Yüz kimliğiniz ayrıca kilitli uygulamalarınıza ve kişisel verilerinize ait özel bir ekrana, güvenli bir şekilde erişmeniz için de kullanılabilir.
HUAWEI Mate 20 Pro Türkiye Satış Fiyatı 8.499 TL
Sıra dışı hızlı şarj teknolojisi
Tüm üstün özellikleri yanında tamamen verimlilik odaklı olarak tasarlanan HUAWEI Mate 20 Pro, gün boyunca kullanıcılarını yalnız bırakmayacak pil gücüyle de dikkat çekici. HUAWEI Mate 20 Pro 4200mAh gücündeki bataryası ile öne çıkıyor.
HUAWEI SuperCharge özelliği, 40W'a kadar yüksek hızda şarj desteği sunuyor. Örneğin HUAWEI Mate 20 Pro, 40W HUAWEI SuperCharge adaptörüne takıldığında, 30 dakikalık bir şarj esnasında yüzde 70'lik pil dolum oranına ulaşıyor.
HUAWEI Mate 20 Pro, Kablosuz Hızlı Şarj özelliği ile 15W gücünde kablosuz şarjı da destekliyor. 30 dakikalık bir kablosuz şarjla batarya yaklaşık yüzde 30 oranında (1300mAh'ye eşdeğer) dolum gerçekleştirebiliyor.
Bir başka çığır açan teknoloji ise HUAWEI Mate 20 Pro'nun Kablosuz Ters Şarj Teknolojisi. Cihazın güçlü batarya kapasitesinin gerektiği durumlarda, diğer destekleyen cihazlarla da paylaşılmasına olanak tanıyan bu teknoloji, Mate 20 Pro'nun hayatı kolaylaştıran bir diğer özelliği.
EMUI 9.0 ile daha kolay
HUAWEI Mate 20 Pro, Android P tabanlı akıllı bir işletim sistemi olan EMUI 9.0 ile geliyor. EMUI 9.0; yapay zeka destekli kendi kendine öğrenme algoritmaları; entegre ve ayrıntılı kaynak ayırma sistemi ve yüksek düzeyde optimize edilmiş bir Android deneyimi sunuyor.EMUI 9.0, kullanıcı dostu menü yapısı ile cihaz yönetimini son derece kolay hale getiriyor. Yapay zeka destekli uygulamalarla da tam uyum içinde çalışan EMUI 9.0, Mate 20 Pro'nun en efektif şekilde kullanımı için tasarlandı.
İleri teknoloji tüketicinin yanında
7nm değerindeki Kirin 980 yonga seti, basit tabiriyle tırnak büyüklüğünde 6,9 milyar transistörü barındırıyor. Yeni HUAWEI Mate 20 Pro, 10nm yonga setlerine kıyasla 1,6 kat transistörle; AI yonga seti yüzde 20 geliştirilmiş performans ve yüzde 40 verimlilik sağlıyor.
Kirin 980, Cortex-A76 tabanlı çekirdek yapısı ile yüzde 75 daha güçlü ve yüzde 58 daha verimli ilk yonga seti olma özelliğine sahip. Kirin 980, yonga seti, iki büyük Cortex-A76 tabanlı çekirdek, iki orta boyutlu Cortex-A76 tabanlı çekirdek ve dört küçük Cortex-A55 çekirdekten oluşan, üç katmanlı yenilikçi bir mimari ile tasarlandı. Bu eşsiz mimari, geniş bir işlem yelpazesinde dahi eş zamanlı olarak olağanüstü bir performans ve verimliliğe imza atıyor.
HUAWEI Mate 20 Pro akıllı telefon Gece Mavisi, Alacakaranlık ve Siyah renk seçenekleriyle 8.499 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile ülkemizde tüketiciler ile buluşacak.
HUAWEI Mate 20 Pro Türkiye
Türkiye
14 Kasım 2018 Çarşamba 03:34