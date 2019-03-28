Huawei, Mate 30 İçin Hazırlıklara Başladığını Açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei
, şirketin en güncel amiral gemileri olan P30 ve P30 Pro'yu birkaç gün önce tanıttı. Henüz P30 ve P30 Pro ile ilgili tartışmalar yüksek sesle konuşulurken şirketin Malezya
'daki bir yetkilisi, yeni amiral gemileri ile ilgili bir tanıtım toplantısında Huawei'nin Mate 30 üzerinde testlere başladığını açıkladı. Ayrıca aynı şirket yetkilisine göre cihaz, Eylül
ya da Ekim ayında tüketicilerin beğenisine sunulacak.
Şu ana kadar ortaya çıkan söylentilere göre Huawei Mate 30, %20 daha yüksek transistör yoğunluğunu mümkün kılan ilk 7nm EUV işlemci olacak Kirin 985'ten güç alacak. Kirin 985, halihazırda kullanımda olan Kirin 980 ile aynı CPU ve GPU mimarisini kullanacak olsa da daha yüksek performans ve frekans hızı sağlayacak. Ayrıca cihazın bir 5G modeme sahip olması da bekleniyor.
Eylül, Malezya, Huawei, Teknoloji
Kaynak: WebTekno