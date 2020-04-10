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Huawei Mate 40 Özellikleri Belli Oluyor

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Analist Ming-Chi Kuo, Huawei Mate 40 hakkında açıklamalarda

10.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:51
Huawei Mate 40 Özellikleri Belli Oluyor
Huawei 'nin çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Analist Ming-Chi Kuo, Huawei Mate 40 hakkında açıklamalarda bulundu.

Huawei Mate 40 Nasıl Olacak?

Huawei Mate 40 modelinde daha önce hiçbir akıllı telefonda yer almayan kamera sensörlerin olacağı söylenmekte. Mate 40 Pro'nun arka tarafında en az dört kamera sensörünün bulunacağını iddia edilmekte.

Ming-Chi Kuo, akıllı telefonun dış tasarımı hakkında açıklamalarda bulunmadı. Ancak cihazda Kirin 1020 yonga seti ile gelebileceğini ifade etti. Kirin 1020 yonga setinin performansının Kirin 990'dan %50 daha fazla olacağına inanılmakta.

Kirin 1020'nin 5G desteğine sahip olacağı söylenenler arasında. Yeni Mate serisi Android 11 işletim sistemi ve EMUI 11 arayüzü ile gelebilir. Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro'da Google servisleri yer almayacak.

Huawei Mate 40 serisi hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde daha da belli olması beklenmekte. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Huawei, Teknoloji
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