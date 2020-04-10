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Huawei, Mate Xs'ten Zarar Ettiğini Açıkladı!

Huawei, hala emekleme aşamasında bulunan katlanabilir telefon pazarının öncü şirketlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor.

10.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:51
Huawei, Mate Xs'ten Zarar Ettiğini Açıkladı!
Huawei , hala emekleme aşamasında bulunan katlanabilir telefon pazarının öncü şirketlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu şey heyecan verici ve fütüristik teknolojiler olduğunda ilk adımları atmak her zamankinden daha pahalı ve daha riskli bir adımdır.

Özellikle yüksek araştırma ve geliştirme maliyetleri ile öne çıkan katlanabilir telefonlar, satışa sunulduktan sonra dahi üreticilere maliyet yansıtmaya devam ediyor.

Huawei Tüketici BG CEO'su Yu Chengdong, Mate Xs modelinin satışa sunulmasından bu yana şirketin yaklaşık 70 milyon dolar kaybettiğini açıkladı. Yaklaşık 2,400 dolar fiyat etiketine sahip olan modelin bu fiyat etiketinde dahi gerekli maliyetleri karşılamadığı gözüküyor.

Huawei Mate Xs Türkiye'de!

8 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ülkemizde de satışa sunulan modelin fiyatı 29,999 TL olarak açıklanmıştı. Bu fiyatın 8 GB/ 512 GB varyantı için geçerli olduğunu belirtelim. Şirket, sınırlı stoklarla ülkemize getirdiği modellerin kısa süre içerisinde tükendiğini resmi olarak açıklamıştı.

Peki siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Huawei, Teknoloji
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