Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Huawei MateBook D 14 Türkiye'de satışa sunuluyor

Huawei, güncellenen özellikleri ve tasarımıyla öne çıkan MateBook D 14'ü Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

31.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:58
Huawei MateBook D 14 Türkiye'de satışa sunuluyor
Huawei , güncellenen özellikleri ve tasarımıyla öne çıkan MateBook D 14'ü Türkiye 'de satışa sunmaya hazırlanıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, genç tüketiciler için tasarlanan en yeni 14 inçlik Huawei MateBook D 14 dizüstü bilgisayar, Huawei Share özelliğiyle oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar birçok ihtiyacı karşılayan, platformlar arası deneyim sunuyor.
Hafif kasa, FullView ekran, performans ve tasarımının yanı sıra bir dizi yeni özelliğe sahip Huawei MateBook D 14, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıtıyor.
MateBook ailesiyle uyumlu olan Huawei MateBook D 14, 4,8 mm kalınlığında ince çerçeve ekranıyla yüzde 84 ekran-gövde oranı sağlıyor.
MateBook D 14, performans sunmak için AMD Ryzen işlemci kullanıyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip bilgisayar, önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.
Model ayrıca, soğutma için Huawei Shark Fin Fan 2.0 soğutma sisteminin yeni sürümünü içeriyor.
MateBook D 14, 56Wh kapasiteli piliyle, tek bir şarjla 9,5 saate kadar 1080p video izlemeyi mümkün kılıyor. Bu pil, kullanıcıların bilgisayarlarını uzun süre kullanmalarını sağlıyor.
1 Nisan'da satışa sunulacak
Bilgisayar, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor ve ısı dengesini korumak amacıyla ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma koruması sağlıyor.
Öte yandan, MateBook D 14, yeni bir Huawei Share özellikleri seti sunuyor. Bu yeni özelliklerle Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, "sürükle-bırak" özelliğiyle beraber akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.
Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği sistem, cihazlar arası geçiş yapmaksızın mobil uygulamalara erişim sağlıyor.
Model, mistik gümüş rengiyle 1 Nisan'da 4 bin 999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Huawei online mağazası üzerinden yapılacak alışverişlerde, MateBook D 14 satın alan kullanıcılar, 1 TL farkla Huawei FreeBuds 3 sahibi de olabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Huawei, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Huawei MateBook D 14 Türkiye'de satışa sunuluyor - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Ekonomi
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Ekonomi
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Ekonomi
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya değil Ekonomi
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Ekonomi
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Türk-İş’ten işçiler için kritik çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı Ekonomi
Türk-İş'ten işçiler için kritik çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:50: TCMB, koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı ilave tedbirler açıkladı - Ekonomi 12:46: Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları 2 bin yeni öğretmen ve personel kadrosu açacak - Ekonomi 12:41: İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti - Ekonomi 12:38: Hepsiburada'dan sağlık çalışanlarına maske ve eldiven desteği - Ekonomi 12:38: Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 0,7'ye geriledi - Ekonomi 12:10: Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı - Ekonomi 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:28: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları - Ekonomi 11:18: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:58: Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı - Ekonomi 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber