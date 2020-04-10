Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Huawei MatePad 10.4, Kirin 810 İşlemci ile Gelecek

Huawei'nin yakında piyasaya çıkacak tabletlerinden biri internete sızdırıldı. Bir Weibo kullanıcısı, cihazı teknik özellikleriyle birlikte sızdırdı.

10.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:51
Huawei MatePad 10.4, Kirin 810 İşlemci ile Gelecek
Huawei 'nin yakında piyasaya çıkacak tabletlerinden biri internete sızdırıldı. Bir Weibo kullanıcısı, cihazı teknik özellikleriyle birlikte sızdırdı. Söz konusu tablet HiSilicon Kirin 810 işlemcili yeni Huawei MatePad 10.4

Çin mikroblog sitesindeki gönderiye göre, Huawei MatePad 10.4, 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip ekran ile gelecek. Hem ön hem de arkada 8 megapiksel kamera olacak ve tablet kalemi destekleyecek. 4GB RAM + 64GB depolama veya 6GB RAM + 128GB depolama sunan SIM kart destekli hücresel modelin yanında 4GB RAM + 64GB depolama veya 4GB RAM + 128GB depolama sunan WiFi modeli olacak. Bağlantı noktasında, tablet USB-C portu üzerinden şarj olacak, Bluetooth 5.1 destekleyecek ve 7250 mAh bataryadan güç alacak. Kutusundan EMUI 10.1 Lite işletim sistemiyle çıkacak. Müzik dinleme, video, film-dizi izleme gibi multimedya kullanımı için tasarlanan bir tablet olduğunu söyleniyor.

Huawei'nin yeni tableti MatePad 10.4, beyaz ve gece grisi renk ile gelecek. Fiyatının 1799 Yuan (yaklaşık 255 dolar) olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
FIFA’dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında Haberler
FIFA'dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında
Haberler ›› Teknoloji ››Huawei MatePad 10.4, Kirin 810 İşlemci ile Gelecek - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

19:38: Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi." - Haberler 19:31: Edremit'e 13 Nisan'a kadar özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı - Haberler 19:31: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi - Haberler 19:28: Polislere alkışlı kutlama - Haberler 19:26: Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler 19:15: Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı 19:15: Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin