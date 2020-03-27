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Huawei Mobil Servisleri 400 Milyon Aktif Kullanıcı, 1.3 Milyon Geliştiriciye Ulaştı

Yeni P40 serisi tanıtım etkinliği sırasında, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, Huawei Mobil Servislerine (HMS) ilişkin istatistikler de paylaştı.

27.03.2020 06:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:34
Huawei Mobil Servisleri 400 Milyon Aktif Kullanıcı, 1.3 Milyon Geliştiriciye Ulaştı
Yeni P40 serisi tanıtım etkinliği sırasında, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, Huawei Mobil Servislerine (HMS) ilişkin istatistikler de paylaştı.

Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus resmi olarak tanıtıldı. P40 serisi de Android 10 işletim sistemiyle geliyor ancak Google Mobil Servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri'ni kullanıyor.

Şirketin Google Mobil Hizmetleri alternatifleri AppGallery mağazası, Huawei Video, Huawei Müzik ve Huawei Wallet, 170 ülkede aylık 400 milyondan fazla aktif kullanıcı tarafından kullanılıyor. Buna ek olarak, Huawei cihazlara uygulama, oyun ve diğer yazılım araçlarını getiren geliştiricilerin sayısı 1.3 milyona ulaştı. Huawei, kullanıcılarına özel içerik sunmak için hem global hem de yerel ortaklarla iş birliği yapıyor. Video tarafında, Huawei, içerik kütüphanesini genişletmek için Universal Pictures, Sony Pictures Entertainment, Paramount, BBC Studios ve diğer premium içerik kanallarıyla ortaklık yapıyor. Müzik için, Huawei, Warner Music Group, Sony Music ve Universal Music Group ile birlikte çalışıyor. Richard Yu, ayrıca Huawei'nin daha fazla uygulama geliştiricisiyle çalışmaya istekli olduklarını yineledi ve Huawei Mobil Servisleri ekosistemine davet etti.

Bunların hepsi, Huawei'nin Google'ın yerleşik uygulama ekosistemine alternatif çözümler sunma stratejisinde atılmış büyük adımlar. Huawei, kendi ekosistemini kurtarmakta kararlı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Huawei, Google, CEO, Teknoloji

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Haberler ›› Teknoloji ››Huawei Mobil Servisleri 400 Milyon Aktif Kullanıcı, 1.3 Milyon Geliştiriciye Ulaştı - Haberler

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