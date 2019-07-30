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Huawei'nin geliri ABD yaptırımlarına rağmen yüzde 23 arttı

Çin’in teknoloji devi Huawei Mayıs ortasında devreye giren ABD yaptırımlarına rağmen yılın ilk yarısında gelirini 2018’in aynı dönemine göre yüzde 23 arttırdı.

30.07.2019 12:36 Huawei'nin geliri ABD yaptırımlarına rağmen yüzde 23 arttı
Çin'in teknoloji devi Huawei Mayıs ortasında devreye giren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yaptırımlarına rağmen yılın ilk yarısında gelirini 2018'in aynı dönemine göre yüzde 23 arttırdı. Akıllı telefon sevkiyatı ise yüzde 24 artarak 118 milyon üniteye çıktı. Ancak şirket kısa dönemde Amerikan yaptırımlarının cirosunu etkilemesini bekliyor.

Huawei yılın ilk yarısında 401,3 milyar yuan (58,28 milyar Amerikan doları) gelir elde ettiğini açıkladı. Bu miktar 2018'in ilk yarısında 325,7 milyar yuan idi. Artış oranı yüzde 23 oldu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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