Huawei
'nin Android Alternatifi Olması Beklenen İşletim Sistemi Bu Hafta Açıklanabilir.
Huawei'nin Hongmeng OS İşletim Sistemi Bu Hafta Açıklanabilir. Bu işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar ise bir yıl sonrası için planlanıyor.
Huawei'nin muhtemel Android Alternatifi olması beklenen "ancak bu konu kesin değil" kendi işletim sistemi Hongmeng OS yakında açıklanabilir. Söz konusu açıklama Çin hükümetinin işlettiği Glbal Times'ta yer aldı.
Söz konusu haberde herşeyden önce, Huawei'nin Hongmeng OS'i 9 Ağustos Cuma günü Çin'in Dongguan'da başlayacak olan geliştirici konferansında göstereceği bildirildi.
Huawei yöneticileri, Reuters'e göre, ilk önce Honor smart TV'lere gelmesine rağmen, yazılımın öncelikle IoT cihazları için tasarlandığını söyledi. Yine de Android'in yerine geçmeyeceğini açıklasalar da gerçek bizce öyle değil.
Bu bakımdan Hongmeng OS'un bir mikro çekirdeğin etrafına kurulduğu söyleniyor, böylece "yapay zekayı daha iyi karşılayabilir ve birden fazla platformda çalışabilir".
Yine de benzer esas hedef ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından etkilenen Huawei'nin Android alternatifi yaratarak "Akıllı Telefonlarında" bu kendi işletim sistemini kullanması var. Akıllı telefonları üzerinde bu işletim sistemi hali hazırda denendiğine dair haberler
de var. Bu nedenle Hongmeng OS işletim sistemli ilk cihazlar şirketin amiral gemisi Mate 30 Pro'da ve bu yılın dördüncü çeyreğinde duyurulacak yeni modellerde kullanılabilir.