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Huawei nova 7, nova 7 SE ve nova 7 Pro 23 Nisan'da Tanıtılabilir

Huawei, nova7i adlı akıllı telefonunu geçtiğimiz Şubat ayında duyurmuştu.

04.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:51
Huawei nova 7, nova 7 SE ve nova 7 Pro 23 Nisan'da Tanıtılabilir
Huawei , nova7i adlı akıllı telefonunu geçtiğimiz Şubat ayında duyurmuştu. Teknoloji devi, görünüşe göre şimdi de nova 7 ailesine birkaç yeni üye daha kazandırmak üzere.

Çin'den gelen yeni bir söylentiye göre, şirket nova 7, nova 7 SE ve nova 7 Pro olarak isimlendirilen yeni akıllı telefonlarını 23 Nisan'da tanıtacak. Hatta tanıtımdan hemen sonra 28 Nisan'da bu cihazların satışa sunulacağı belirtiliyor.

Her üç modelde de HiSilicon yonga setleri kullanılıyor. Bu üç yeni cihazın sırasıyla Kirin 820, Kirin 985 ve Kirin 990 5G yonga setleriyle geleceği tahmin ediliyor.

Yani nova 7 SE muhtemelen Kirin 820 yonga setiyle gelecek (bir önceki modelde ise Kirin 810 yonga seti yer alıyordu). Nova 7'de Kirin 985 yonga setinin yer alması beklenirken, Nova 7 Pro'da ise Kirin 990 5G'yi görme ihtimalimiz yüksek. Kirin 985 adından da anlaşılacağı üzere, Kirin 990'dan daha düşük bir performansa sahip ancak Kirin 980'den daha iyi performans sunuyor.

Bu üç yeni cihazın da 5G bağlantı desteğine sahip şekilde gelmesi bekleniyor çünkü cihazlar Çin'de tanıtılacak. Nova 7 Pro'nun 493 dolardan (yaklaşık 3.318 TL) satışa sunulacağı söyleniyor. Doğal olarak nova 7 ve nova 7 SE'nin ise daha uygun fiyatlar ile gelmesi bekleniyor. Yine de tüm bunların şimdilik söylentiden ibaret olduğunu, henüz resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatmamızda fayda var.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, 23 Nisan, Huawei, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Huawei nova 7, nova 7 SE ve nova 7 Pro 23 Nisan'da Tanıtılabilir - Haberler

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