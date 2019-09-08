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Huawei P30 Pro, Gece Çekimlerinde Mükemmel Sonuç

Huawei P30 Pro, Gecenizi Ölümsüz Kılacak Geceyi tüm güzellikleriyle meydana çıkaran bir kameraya sahip HUAWEI P30 Pro, profesyonel donanıma sahip kamerasıyla, geceleri ölümsüz kılmaya hazır.

08.09.2019 03:40 Huawei P30 Pro, Gece Çekimlerinde Mükemmel Sonuç
Huawei P30 Pro, Gecenizi Ölümsüz Kılacak


Geceyi tüm güzellikleriyle meydana çıkaran bir kameraya sahip HUAWEI P30 Pro, profesyonel donanıma sahip kamerasıyla, geceleri ölümsüz kılmaya hazır.

Fotoğraf çekerken özneleri arka plandan ayırmak ve düşük ışıkta iyi çekim yapabilmek, çoğu fotoğrafçının önem verdiği noktaların başında geliyor. Düşük ışıkta çekim yapabilmek, fotoğraf makinelerinde olduğu gibi kameranın yeteneklerine de bağlıdır. Pro modunda çekim yapmak P30 Pro ile düşük ışıkta çok iyi işler çıkartacaktır. Çünkü Pro modunda, düşük ışıkta çekim yaparken daha yüksek performans elde etmek için yüksek ISO ve enstantane hızlarını seçmeniz mümkün. Tripod kullanmadan çekim yapıyorsanız düşük ışıkta düşük hızlardan kaçınmak önceliklidir. Bu, sabit bir çekim sağlar ve aynı zamanda gerçekleşebilecek herhangi bir hareketi dondurmanızı da sağlar.

P30 Pro'nun yapay zekası siz çekim yaparken kadrajdaki nesneleri ve açıyı takip ederek el titremelerini önlüyor. Bu sayede tripod kullanımına gerek kalmayacağı için sadece fotoğraflarınıza odaklanarak gecenin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca, sahip olduğu hazır modları kullanarak görseldeki insan unsurlarını ayırabilir, etrafındaki renklerin canlılığını artırabilir ve kişileri daha çarpıcı bir şekilde vurgulayabilirsiniz.

P30 Pro'nun RYYB modeli, standart renk modelindeki dört rengin ikisini değiştirerek fotoğrafçılık tarihinde bir dönüm noktası yaratıyor. Önceki RGGB modeli (kırmızı + yeşil + yeşil + mavi), RYYB (kırmızı + sarı + sarı + mavi) olarak değiştirildi, sarı filtre hem kırmızı hem de yeşil ışığı yakaladığından, ışık alımını önemli ölçüde artıran yeni bir donanım ortaya çıktı. Aydınlatma yeterli olduğunda, tek objektifli bir refleks kameranın bile ötesine geçebilecek bir görüntüleme efektiyle mükemmel bir renk yelpazesi yaratıyor.

P30 Pro yalnızca fotoğrafla sınırlı kalmıyor, gece çektiğiniz videolarda da sahip olduğu yapay zeka destekli kamera modu sayesinde renk, parlaklık, doygunluk gibi ayarları otomatik olarak sizin için yapıyor.

En önemlisi de siz tüm bu özellikleri kullanarak en güzel fotoğraflarınızı çekerken yüksek pil kapasitesiyle sizi yarı yolda bırakmayacak, hızlı şarj özelliği sayesinde ise olası bir durumda hızlıca telefonunuzu şarj edebileceksiniz.

Huawei, Teknoloji

Kaynak: Teknotalk.com

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