Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'nun Özellikleri Ve Fiyatları Belli Oldu!

Huawei P30 Pro teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor. Çinli akıllı telefon üreticisinin son modeli P30 serisine dair özellikler tanıtıma az bir süre kala tamamen ortaya çıktı. Amazon tarafından kısa bir süreliğine de olsa ön satışa açılması ile birlikte cihaza ait teknik özellikler ortaya çıktı. P30 Pro'nun en çok merak edilen kısmı yine kamera özellikleri olacak. Cihazın 10x kayıpsız zoom yapabilecek olması ayrı bir heyecan uyandırıyor ve nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Peki Huawei P30 pro özellikleri nedir? Huawei P30 ve P30 Pro özellikleri, fiyatları ve tüm detaylar haberimizde.

HUAWEI P30 PRO ÖZELLİKLERİ

26 Mart'ta resmi olarak tanıtılması beklenen Huawei'nin P30 serisi için geriye sayım başladı. Çinli akıllı telefon üreticisi, Mate 20 serisi ile 10 milyon satış rakamı aştığını geçenlerde açıklamıştı. Şimdi ise gözler özellikle P30 Pro üzerinde. Huawei P30 Pro özellikleri, cihazın lansmanı öncesinde teker teker ortaya çıktı. Leica ile anlaşması sonrasında farkını ortaya koyan firmanın yeni amiral gemisinin 10x zoom yapan kamerasının özellikleri takipçilerini heyecanlandırıyor. Aşağıdaki fotoğraf ise firmanın resmi Twitter sayfasından yayınlandı.

Huawei'nin P30 Pro'da bulunan 10X zoom özelliği için yayınladığı bir örnek

Önümüzdeki hafta yapılacak tanıtım öncesinde Huawei P30 ve P30 özelliklerini sizler için haberimizde derledik. Huawei P30 Pro'da Kirin 980 işlemci ile birlikte 8 GB RAM olacak. Cihazın 128, 256 ve 512 GB'lık versiyonlarının olacağı iddia ediliyor. Pil konusunda rakiplerini geride bırakan Huawei, P30 Pro'ya 4200 mAh gücünde batarya yerleştirecek.

IP68 sertifikasına sahip olacak Huawei P30 Pro'nun ekranı ise 6,47 inç boyutunda olacak. Full HD+ OLED ekranın çözünürlüğü ise 2340 x 1080 piksel. Cihaz için şimdilik belirlenen renkler ise siyah, twilight, auro mavi ve Günbatımı kırmızısı.

Huawei P30 Pro'nun kamera özellikleri ile firma, akıllı telefonların fotoğraf çekim çıtasını daha da yukarıya taşımayı hedefliyor. P30 Pro'da dörtlü kamera ve 10x Hybrid Zoom + ToF özellikleri ile kamerada farkını ortaya koyacak. Huawei P30 Pro OIS teknolojisine sahip 40 megapiksellik ana kamerası f/1.6 diyafram açıklığına sahip olan telefonun, geniş açılı kamerası ise 20 megapiksellik çözünürlükle ve f/2.2 diyafram açıklığı ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca 8 megapiksellik üçüncü kameranın diyafram açıklığı ise f/3.4 değerinde.

P30 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.47 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) 398 PPI çift tarafı kavisli AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 980 işlemci, ARM Mali-G76 MP10 GPU

8 GB LPDDR4X RAM, 128 GB dahili depolama alanı

40MP f/1.6 + 20MP f/2.2 + 8MP f/3.4 + ToF sensör, lazer otofokus, PDAF ve LED flaş

32MP ön kamera

Çift SIM 4G+ support, Çift Bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, Çift Frekans GPS/ A-GPS/ GLONASS/ BeiDou Galileo

Hızlı şarj destekli 4200 batarya

158 x 73 x 8.41 mm boyut, 192 g ağırlık

Android 9 Pie işletim sistemi, EMUI 9 arayüz

Huawei P30 pro özellikleri

HUAWEI P30 ÖZELLİKLERİ

P30'un teknik özelliklerinde ilk olarak işlemci tarafına bakalım. Cihazda Kirin 980 ve 6 GB RAM kullanılıyor. 6.1 inçlik Full HD OLED ekranının 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olması beklenen Huawei P30'un 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor.

P30 kamera özellikleri ise şöyle; arka tarafta üçlü Leica lens kamera dizilimi yer alıyor. 40 megapiksellik ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Geniş açılı 16 megapiksel çözünürlüğündeki kameranın diyafram açıklığı ise f/2.2 değerinde. Ayrıca, 8 megapiksellik telefoto kamera da f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Cihazın ön tarafında ise 32 MP kamera yer alıyor.

IP68 sertifikasına sahip olan ve Android Pie 9.1 kurulu olarak gelecek Huawei P30'da 3650 mAh'lik batarya olacak.

Huawei P30 özellikleri

HUAWEI P30 VE P30 PRO FİYATI

Özellikleri ile birlikte Huawei P30 ve P30 Pro'nun Avrupa satış fiyatları da sızdırıldı. Tahmin edilen fiyatlandırma ise şu şekilde;

128 GB Huawei P30 fiyatı: 749 Euro

128 GB Huawei P30 Pro fiyatı: 999 Euro

256 GB Huawei P30 Pro fiyatı: 1.099 Euro

512 GB Huawei P30 Pro fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.