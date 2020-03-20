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Huawei P40 Premium Edition Özellikleri Tamamıyla Sızdırıldı

Huawei, P40 serisini 26 Mart'ta tanıtacak. Birçok akıllı telefon gibi P40'ın da tasarımı ve özelliklerinin çoğunu ortaya çıkaran sızıntılar gerçekleşti.

20.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:34
Huawei P40 Premium Edition Özellikleri Tamamıyla Sızdırıldı
Huawei , P40 serisini 26 Mart'ta tanıtacak. Birçok akıllı telefon gibi P40'ın da tasarımı ve özelliklerinin çoğunu ortaya çıkaran sızıntılar gerçekleşti. P40 serisinin tepe modeli olacak P40 Premium Edition'ın özellikleri gelmeye devam ediyor. Bu sefer kamera özellikleri de dahil olmak üzere tüm özellikleri sızdırıldı.

Huawei P40 Premium Edition ile ilgili yeni sızıntı cihazın Kore versiyonu hakkında her şeyi ortaya koyuyor. P40 PE özellikleri sızdırılmıştı ancak telefonun kamera özelliklerini ilk kez bu kadar detaylı öğreniyoruz. Telefon, beşli kamera (ana kamera, iki adet telefoto kamera, bir adet ultra geniş kamera ve ToF 3D derinlik sensörü) kurulumu ile gelecek. Hem arka hem de ön kameranın özellikleri şöyle:

Huawei P40 Premium Arka Kamera Özellikleri

52 megapiksel f/1.8, 1/1.28, PDAF, OIS
Periskop f/4.0 240mm (telefoto), 10x optik zoom, PDAF, OIS
8 megapiksel f/2.0 80mm (telefoto), 1/4.0, 3x optik zoom, PDAF, OIS
40 megapiksel 1.8 ultra geniş/ cine lens, 1/1.54, PDAF
ToF 3D derinlik sensörü

Huawei P40 Premium Ön Kamera Özellikleri

32 megapiksel f/2.0, 1/2.8
ToF 3D (derinlik ve biyometrik)

Kamera özelliklerinin yanı sıra öğrendiğimiz teknik detaylar; 6.7 inç OLED ekran, 2K (3160x1440 piksel) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunuyor ve HDR10+, DCI - P3 renk gamına destek veriyor. 12GB RAM ve 512GB depolama (Huawei'nin NM kartı ile ek 256GB'a kadar) alanı ile gelen telefon, Kirin 990 5G işlemciden güç alıyor. Yazılım tarafında EMUI 10.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi ile gelecek ancak Huawei Mobil Servisleri olacak.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Huawei, Teknoloji

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