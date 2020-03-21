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Huawei P40 Pro Hakkında Sızıntılar Gelmeye Devam Ediyor

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefonu P40 Pro ile ilgili söylentiler gelmeye devam ediyor.

Dört köşesi eğimli bir tasarıma sahip olması beklenen Huawei P40 Pro, arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru yuvarlak şekilde tasarlanmış gibi gözüküyor.

21.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:34
Huawei P40 Pro Hakkında Sızıntılar Gelmeye Devam Ediyor
Huawei 'nin çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefonu P40 Pro ile ilgili söylentiler gelmeye devam ediyor.

Dört köşesi eğimli bir tasarıma sahip olması beklenen Huawei P40 Pro, arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru yuvarlak şekilde tasarlanmış gibi gözüküyor.

P40 serisinin, üç farklı şekilde piyasaya sürüleceği söylentileri daha önce ortaya çıkmıştı. Huawei P40, P40 Pro ve 5 kameraya sahip P40 olarak piyasaya sürülmesi beklenen serinin, daha önce "Premium Edition" ismiyle çıkarılacağı söylentileri de yer almıştı. Ancak şimdi söylentiler gösteriyor ki, Huawei, 5 kameralı üst model telefonu P40'ı "Huawei P40 Pro + 5G" olarak adlandıracak. Bir diğer söylenti ise, Huawei'nin piyasaya sadece Huawei P40 Pro Plus modelini süreceği yönünde.

Huawei P40 Pro Plus Özellikleri Ne Olacak?

Cihazın, 6,7 inç OLED (3160 × 1440 çözünürlük) 120Hz ekrana, 12 GB RAM'e, 512GB depolama alanına, EMUI 10.1 arayüzüne sahip olacağı söylenmekte.

Huawei P40 serisinin gücünü 5G teknolojisini destekleyen Kirin 990 yonga setinden almasına kesin gözüyle bakılmakta. Huawei P40 Pro'nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörü yer alabilir.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Huawei, Teknoloji

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