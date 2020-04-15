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Huawei P40 Serisi, TIPA'dan "En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar" ödülünü aldı

Technical Image Press Association (TIPA); Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro+ amiral gemisi telefonlardan oluşan Huawei P40 Serisi'ne, 2020 yılının "En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar" ödülünü verdi.

15.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:26
Huawei P40 Serisi, TIPA'dan
Technical Image Press Association (TIPA); Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro+ amiral gemisi telefonlardan oluşan Huawei P40 Serisi'ne, 2020 yılının "En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar" ödülünü verdi.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, TIPA Dünya Ödülleri 2020, Huawei P40 Serisi'nin genişleyen övgüler listesine eklendi.
Huawei P40 Pro yakın zamanda DXOMARK tarafından 128 puan ile de en iyi fotoğraf çeken telefon olarak tanıtılmıştı. Aynı incelemede, amiral gemisi akıllı telefon ayrıca fotoğraf ve selfie performansları için sırasıyla 140 ve 103'te en yüksek puanları almıştı. Huawei P Serisi TIPA tarafından dört yıldır üst üste bu ödüle layık görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Huawei, Güncel
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