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Huawei, Samsun'daki bir ortaokula 30 dizüstü bilgisayar bağışladı

Teknoloji şirketi Huawei, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Samsun'un Bafra ilçesindeki bir ortaokulun teknoloji sınıfına donanım desteğinde bulundu.

04.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:40Huawei, Samsun'daki bir ortaokula 30 dizüstü bilgisayar bağışladı

Teknoloji şirketi , sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'un ilçesindeki bir ortaokulun teknoloji sınıfına donanım desteğinde bulundu.

Huawei, Fatih Ortaokulu'na, yenilenen teknoloji sınıfında kullanılmak üzere 30 dizüstü bilgisayar bağışladı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, teknoloji sınıfının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Çin'in dünyada teknoloji ve alanında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Eskiden ülkelerin cephedeki başarılarıyla övündüklerini ama değişen dünyada artık teknoloji ile övünüldüğünü dile getiren Ertürkmen, "Biz de Türkiye olarak kendi teknolojimizi daha çok üretmeliyiz. Huawei'in okulumuza yaptığı ziyaret ve katkı için teşekkürlerimi sunar, gelecekte yeni iş birliklerine imza atmayı ümit ederim." dedi.

Huawei Türkiye Halkla İlişkiler Direktörü Dongbo Liang ise daha akıllı ve bağlantılı bir dünya için çalışan Huawei adına, öğrencilerle bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Teknolojiyle daha akıllı bir dünya amacının başarıya ulaşması için gençlerin gelişiminin son derece önem taşıdığına dikkati çeken Liang, "Bugünün en önemli teknoloji gündemini, dünyayı değiştireceğini öngördüğümüz 5G oluşturuyor. 5G teknolojisini de polar kodun mucidi Türk Profesör Erdal Arıkan'a borçluyuz. Önümüzdeki 5 yıl içinde 5G ve yapay zekanın hayatımızda ciddi etkileri olacaktır. Bu teknoloji sınıfının da geleceğin Türk mühendisleri için bir adım olmasını ümit ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından teknoloji sınıfının açılışı gerçekleştirildi.


Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve Fatih Ortaokulu Müdürü Hasan Çelenk de katıldı.


Samsun, Huawei, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

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