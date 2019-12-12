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Huawei Test Otomasyon Platformu TÜBİTAK tarafından onaylandı

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, BT sektöründe farklı bir çözüm olan Test Otomasyon Platformu'nu (TAP) hayata geçirdi.

12.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:32Huawei Test Otomasyon Platformu TÜBİTAK tarafından onaylandı
Ar-Ge Merkezi, BT sektöründe farklı bir çözüm olan Test Otomasyon Platformu'nu (TAP) hayata geçirdi.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, TAP, büyük ölçekli yazılım sistemlerinin geçerliliğini doğrulayabilirken, sistemlerde yer alan bağımsız alt katmanların yarattığı dezavantajları ortadan kaldırarak çapraz etki alanı etkileşimi özelliği ile de öne çıkıyor.
Test Otomasyon Platformu ile "Sürükle ve Bırak" test senaryoları, test adımları için komut dosyası desteği, test durumunun takip ve çizelgelenmesi, birbirini takip eden ya da tekrar eden test adımlarını yaratma, zamanı bağlı test adımlarının koşturulması ve toplu test yürütme desteği avantajları da sağlanıyor.
TAP'nin komut dosyası desteği (JavaScript) özelliği, test mühendislerinin karmaşık işletme senaryolarını kolay bir şekilde, ileriki uygulamalarda zaman kazandırabilecek otomatik test senaryolarına dönüştürmelerini de sağlıyor.
"Geliştirici şirketler, TAP platformundan faydalanabilecek"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai, şunları kaydetti:
"Yazılımını verimli bir şekilde test etmesi gereken geliştirici şirketler, TAP platformundan faydalanabilecek. TAP, yalnızca işletme maliyetlerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda en son test ve doğrulama teknolojilerine ulaşılmasını sağlayarak bağımsız alt katmanların dezavantajlarını da ortadan kaldırıyor. Test Otomasyon Platformu, kullanıcıların birden fazla uygulamaya ayrı ayrı erişmelerini ve yatırım yapmalarını, katma değerli olmayan adımların ise devreden çıkarılmasını sağlıyor."
Test Otomasyon Platformu, TÜBİTAK 1501 Destek Programı'nın da önemli bir parçası haline geldi. TÜBİTAK, hem bilgi birikimi hem de finansman açısından programı destekleyen kurumlar arasında yer alacak. Huawei, bu süreçte TAP'ye makine öğrenme yeteneği ekleyerek platformun özelliklerini de geliştirmeyi hedefliyor. Huawei Türkiye, bu amaçla Python programlama dili ile makine öğrenimi ve büyük veri gibi ileri teknolojiler alanında yetenekli mühendisleri de kadrosuna katmaya devam ediyor.

Türkiye, Huawei, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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