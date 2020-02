Huawei Topluluk kullanıcılara açıldı

Dünyanın her yerinden Huawei severlerin tanışarak, tecrübeleri paylaşarak, birbiriyle iletişime geçebilecekleri bir platform olan "Huawei Topluluğu" hizmete açıldı.Huawei'den yapılan açıklamaya göre, forum niteliği taşıyan Huawei Topluluk platformuna üye olacak kullanıcılar güncel teknoloji haberleri, Huawei ile ilgili bildirimler, ipuçları gibi birçok konu hakkında fikir sahibi olabilecekleri gibi akıllarındaki soruları da sorarak hem teknik destek alabilecek hem de fikir alışverişinde bulunabilecek.Şirketin tek resmi topluluk web sitesi olan Huawei Topluluk, ek bir kayıt olmadan Huawei kimliği ile kullanılabilen, şirketin ekipleriyle iletişim kurulabilen ve kullanıcıların kendi seslerini duyurabilecekleri bir platform olan öne çıkıyor.Resmi Huawei ekipleri, yönetici ekibi, servis ekibi ve mühendis ekibini içeren platformdaki ilgili kişiler, avatarlarındaki "Resmi Hesap" rozetleriyle tanınabiliyor. Ayrıca, her an yardım etmeye hazır olan moderatörler de Huawei Topluluğu'nu geliştirmek için katkıda bulunuyor.Toplulukta kullanıcılar; fotoğraf paylaşımı, dersler, oyunlar, uygulamalar, hatta filmler ve müzik gibi konuları tartışıyor. Kullanıcı içerikleri; yöneticiler ve moderatörler tarafından düzenli olarak tespit ediliyor ve ana sayfaya gönderiliyor, kategori listesinin en üstüne sabitleniyor veya haftanın fotoğrafları sütununa seçiliyor.Halihazırda bir Huawei kimliği olan kullanıcı, yeni bir kayıt işlemine gerek olmadan bu kimliğini topluluğa giriş yapmak için kullanabiliyor. Huawei kimliği yoksa, topluluk ana sayfasının sağ üst köşesindeki "Giriş/Kayıt" simgesini tıklayarak kaydolabiliyor.İlk Huawei Topluluk yarışması başlıyor18 yaşını doldurmuş olan herkese açık olan "Huawei Arkadaşını Bul" yarışması, 6 Şubat saat 10.00'dan 21 Şubat saat 23.59'a kadar devam edecek.Huawei Topluluk kullanıcılarının, kampanya ile ilgili açılacak olan başlığın altına kullandıkları telefon modelini ve istedikleri Huawei modelini yazarak yorum bırakması yeterli olacak. Bırakılan yoruma 21 Şubat saat 23: 59'a kadar ne kadar fazla beğeni gelirse kullanıcının kazanma şansı o kadar yüksek olacak.Kullanıcılar beğenilerini arttırmak için açılan başlığı arkadaşları ile paylaşabiliyor, "Bağlantı Paylaş"ı tıklayarak diğer platformlardaki sosyal ağlarına yerleştirebiliyor.Yarışma katılımcılarının sıralaması, yaptıkları yorumun beğenilme sayısına göre belirlenecek.Huawei Topluluğu'nda açılan başlıkta yorumları en fazla beğeni toplayan katılımcılara şu ödüller verilecek:"Birincilik ödülü: 1 adet Huawei Mate 30 Pro, 2'ncilik ödülü: 1 adet Huawei P Smart Pro, 3'üncülük ödülü: 1 adet Huawei P30 Lite 64 GB, 4'üncülük- 6'ncılık kazananlar: 1'er adet Huawei Watch GT 2 akıllı saat, 7'ncilik-10'unculuk kazananlar: 1'er adet Huawei Freebuds 3 kulaklık."Katılımcıların sırası Huawei Topluluğu yönetim ekibi tarafından belirlenecek ve kazananlar, 24 Şubat günü başlığın bulunduğu sayfa üzerinden açıklanacak.Kazananlarla yarışma bittikten sonraki 7 gün içinde Huawei Topluluğu forumundaki özel mesaj yoluyla iletişime geçilecek.