Huawei ve Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği

Bu anlaşmayla birlikte Huawei "Akıllı Şehirler" kapsamında faaliyet gösterecek ve Ar-Ge ekibiyle birlikte araştırma faaliyetlerinde bulunarak Bilişim Vadisi ile ortak çözümler geliştirecek.

İki şirket, akıllı park, akıllı aydınlatma, akıllı sayaç, akıllı enerji yönetimi, akıllı atık, akıllı park, varlık yönetimi ve ilgili tüm senaryolarda, teknik çözümler de dahil olmak üzere Akıllı Şehir Projeleri için iş birliği yapacak. Bu kapsamda, Huawei ve Bilişim Vadisi, Yapay Zeka, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, BlockChain ve gelecekteki diğer teknolojiler için Ar-Ge çalışmalarını birlikte yapacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İş Birliği Protokol Töreni'nde şunları söyledi;

"Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi vizyonu ile çıktığımız yolda Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider bir iletişim üssü haline getirmek istiyoruz. Yeteneklerimizi geliştirirken fırsatları da değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün imzaladığımız protokol, ülkemizi teknoloji alanındaki merkezlerden biri yapmak için çok önemli bir adım. Bilişim Vadisi, Tübitak ve Huawei birlikte çalışarak önemli projelere imza atacaklar ve bu projenin olumlu sonuçları da ülkemize artı değer olarak yansımaya devam edecek. Teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanarak, akıllı şehirler alanında yeni ufuklar açmak istiyoruz. Burada istihdam edilecek araştırmacı ve mühendislerimiz de bu amaç için öncü olacak. Prof. Erdal Arıkan'a da bu vesileyle 5G ve iletişimin geleceğinde çığır açan Polar Code çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum. Huawei'ye de değerli profesörümüze verdiği ödül için teşekkür ediyorum. Bilişim Vadisi, ülkemizin en büyük ve tematik tekno-parkı ve yenilikçi kalkınma hamlesinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden olma özelliğine sahip. Bugün 50'den fazla teknoloji şirketini bünyesinde barındıran Vadi, 180 milyonluk devlet yatırımıyla hayata geçirildi. Bu tesisle; telekomünikasyon yazılımı, robotik kodlama ve Ar-Ge üzerine çalışan tüm firmalara destek olmak istiyoruz.

Bu önemli iş ortaklığı aynı zamanda en güncel teknolojilerle geliştirilecek milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sağlayacaktır

Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İş Birliği Protokol Töreni'nde gerçekleştirdiği konuşmada; bu ikili iş birliği protokolü; akıllı şehirler, yapay zeka ve büyük veri alanlarındaki çalışmaların ileriki dönemde ülkemizde çok daha ileriye taşınmasını sağlayacak olan önemli bir protokol olma özelliğine sahip. Bilişim Vadisi son dönemde çok önemli bir noktaya geldi. Bu iş birliği ile Huawei ve Bilişim Vadisi ortak Ar-Ge faaliyet ve projelerine imza atacaklar. Bu önemli iş ortaklığı aynı zamanda en güncel teknolojilerle geliştirilecek milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bugün bilindiği üzere inovasyon Uzakdoğu'da kendisini daha fazla hissettiriyor ve uluslararası patent başvurularının %52'si Uzakdoğu'dan yapılıyor. Biz de Türkiye olarak 2018 yılında patent başvurularında birçok ülkeyi geride bıraktık. Huawei de bu anlamda en fazla uluslararası patent başvurusu yapan şirket oldu. Bu önemli iş birliği vesilesiyle Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao'ya teşekkür ederim. Bilişim Vadisi'yle gelecekte ülkemizin bilişimle gelişimine yönelik katma değerli hizmetler sağlayacağımıza inanıyorum.

Türkiye'de bilişim sektörünün sağlıklı gelişmesini teşvik etmeye Karşılıklı yararlı bir kararlıyız

Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Huawei, tamamen birbirine bağlı, akıllı bir dünya için her kişiye, aileye ve organizasyona dijitali getirmeyi taahhüt ediyor. Huawei 2002'den bu yana Türkiye'de faaliyete başlamıştır. Türkiye ekonomisinin hızlı gelişimi sayesinde Huawei, kamu kurumlarıyla olan iş birliği, müşterilerin ve ekosistem ortaklarımızın desteğiyle, Türkiye'nin en yaygın bilişim sağlayıcısı haline gelmiştir. Türkiye için öncü bir iletişim altyapısı oluşturmaya ve Türkiye'de bilişim sektörünün sağlıklı gelişmesini teşvik etmeye Karşılıklı yararlı bir kararlıyız. ekosistem oluşturmak için müşterilerimizle ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız. Huawei, 5G, IOT, AI, Cloud, Akıllı ve Güvenli Şehir/ Kampüs gibi birçok çözüm ve akıllı teknolojiyi küresel tecrübesiyle birlikte Türkiye'ye getirmek ve uygulamak için isteklidir. Ayrıca, Huawei'nin AI stratejisi, temel araştırma ve yetenek geliştirmeye yatırım yapmak, tam kapsamlı, tüm senaryolara uygun AI portföyü oluşturmak ve açık bir küresel ekosistemi teşvik etmektir."

Bilişim Vadisi, bilimin teknolojiye dönüştürüldüğü bir platform

Cem Zhao, küresel ekonominin "dijital ve akıllı" olma yönünde ilerlediğini belirtti. Dijitalleşmeye duyulan en yüksek talebin de akıllı şehirleri hatta ülkeleri gerçekleştirmekte olduğunu belirten Cem Zhao sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından yayınlanan 100 Gün eylem planında, hükümet ve sanayilerin dijital dönüşümünü iyileştirmek ve akıllı alanlar geliştirmek açıkça öneriliyor. Bilişim Vadisi, bilimin teknolojiye, teknolojinin de ürüne dönüştürüldüğü bir platform. Ortak inovasyon kuruluşuyla birlikte, amacımız Türkiye'nin gücüne, Vizyon 2023 hedeflerine güç katmak, katma değeri yüksek akıllı şehir çıktılarının ve yeni teknolojilerin üretimini sağlamaktır. Bunun kazan-kazan işbirliği ve ortak inovasyon için bir model olacağına inanıyorum. Dijital dönüşümde öncü bir konum sağlamak ve inovatif çözümleri inkübe etmek için küresel akıllı şehirlerin ve kampüslerin inşasına Bilişim Vadisi'nin son teknolojisini ve öncü uygulamalarını katacağız. Gelecekte, bu yenilikçi işbirliğinin kazanımları, Türkiye'nin Vizyonu 2023'ü teşvik ederek ve yenilikçi bir ekonomiye geçişi gerçekleştirerek tüm ülkeye yayılabilir."

Kaynak: Bültenler