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Huawei ve Microsoft'a '5G' davası

NOEL Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, koronavirüs salgınına neden olduğu ileri sürülen 5G teknolojisini kullanan Huawei ve Microsoft firmalarına dava açtı.

07.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:52
Huawei ve Microsoft'a '5G' davası

NOEL Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, koronavirüs salgınına neden olduğu ileri sürülen 5G teknolojisini kullanan Huawei ve Microsoft firmalarına dava açtı. Dava dilekçesinde, 5G teknolojisi ile çalışan yayınların durdurulması, 5G ile çalışan tüm araç ve gereçlerin toplatılması talep edildi.

Antalya 1.Tüketici Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, uluslararası araştırmalara göre, Huawei P40 ve Microsoft/Nokia'nın yaptığı anlaşmalar ve elde ettikleri teknolojiyle, insan sağlığının bozulmasına neden olan ve koronavirüs adlı salgının ortaya çıkmasına yol açan asıl nedenin, 5G teknolojisi olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Dilekçede, dördüncü sanayi devrimi olarak görülen 5G teknolojisinin, telefondan buzdolabına, ulaşımdan uzay teknolojisine kadar günlük hayatta kullanılan bütün araç ve gereçleri A'dan Z'ye değiştireceği için, ABD ile Çin merkezli şirketlerin olağanüstü rekabet içinde olduğuna yer verildi.

Huawei ve Microsoft'un 5G teknolojisine konu olan tüm ürünlerinin, 5G verici antenlerindeki hızdan dolayı milimetrik dalgaların insan sağlığını olumsuz etkilediği öne sürülen dilekçede, adı geçen şirketlerin Türkiye temsilcileri, insan sağlığını hiçe sayarak, teknolojik buluşları piyasaya sürmek ve olası yan etkilerini gizleyerek, dünyayı bir savaş ortamına getirmek ile suçlandı.

Dilekçede 5G yayınlarının durdurulmasına, 5G ile çalışan tüm araç ve gereçlerin, insan sağlığına verdiği zararlardan dolayı toplatılmasına, davalı şirketlerin 5G teknolojisi kapsamındaki ürünlerinin tüketici üzerinde etkiye neden olacak her türden reklamlarının da Reklam Kurulu tarafından dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verilmesi istendi.

Muammer Karabulut, davanın, Noel Baba Barış Konseyi'nin uluslararası temsilcilikleri aracığıyla uluslararası davaya dönüştürüleceğini kaydetti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Microsoft, Huawei, Güncel
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