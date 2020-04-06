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Huawei veya Honor, Çılgın Zoom Yeteneğine Sahip Akıllı Telefon Üzerinde Çalışıyor

Huawei veya Honor'un 55x dijital zoom yeteneğine sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söylentisi ortaya atıldı. Bir tipster, EMUI kamera uygulamasından 55x zoom kaydırıcının ekran görüntüsünü paylaştı.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
Huawei veya Honor, Çılgın Zoom Yeteneğine Sahip Akıllı Telefon Üzerinde Çalışıyor
Huawei veya Honor'un 55x dijital zoom yeteneğine sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söylentisi ortaya atıldı. Bir tipster, EMUI kamera uygulamasından 55x zoom kaydırıcının ekran görüntüsünü paylaştı. Şu anda kamera uygulamasında bu seçeneği sunan tek bir Huawei veya Honor akıllı telefon bile yok.

Huawei, on yıldan uzun süredir akıllı telefon üretiyor. Bununla birlikte şirketin cihazları Leica ile birlikte geliştirilen kameralara sahip ilk Huawei akıllı telefon olan Huawei P9/ P9 Plus'a kadar kamera bölümüne fazla odaklanmadı. Ardından sırasıyal 3x optik zoom ve 5x optik periskop zoomlu P20 Pro ve P30 Pro geldi. Bu iki cihazdan sonra 10x optik periskop zoomlu Huawei P40 Pro Plus modelini gördük. Bu akıllı telefonlar optik zoom işlevinin yanı sıra çok yüksek dijital zoom (50x'e kadar zoom yapabilen P30 Pro/ P40 Pro ve 100x'e kadar zoom yapabilen P40 Pro Plus) yeteneğine sahip.

Yeni sızdırılan ekran görüntüsü mevcut hiçbir Huawei veya Honor cihazın sunmadığı 55x dijital zoom'u gösteriyor. Ancak bu görseli sızdıran kişi, cihazın seri üretime geçip geçmeyeceğinden emin olmadığını da paylaştı. Üretime girerse, Honor 30 serisi, Mate 30s serisi veya Nova 7 serisinden Pro modelde 55x zoom özelliğini görebiliriz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Huawei, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Huawei veya Honor, Çılgın Zoom Yeteneğine Sahip Akıllı Telefon Üzerinde Çalışıyor - Haberler

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