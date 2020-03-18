Huawei Watch GT 2e Çıkış Tarihi Açıklandı
Huawei yeni akıllı saatini tanıtmak için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Şirket, Watch GT 2e'nin ne zaman tanıtılacağını duyurdu.
Huawei Watch G
18.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:32
Huawei yeni akıllı saatini tanıtmak için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Şirket, Watch GT 2e'nin ne zaman tanıtılacağını duyurdu.
Huawei Watch GT 2e Çıkış Tarihi
Huawei P40 serisi ile tanıtılacak olan Huawei Watch GT 2e, yuvarlak kesim ve 454 × 454 piksel yüksek çözünürlüklü 1.39 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Stabil bağlantı için Bluetooth 5.1'e sahip Kirin A1 yonga setinden güç alacak olan Watch GT 2e'de 4 GB dahili depolama alanı bulunacak.
Yeni Watch GT 2e, 455mAh pil kapasitesi ile 14 güne kadar pil ömrü vaat edecek. Akıllı saat, kalp ölçüm sensörü, hareket sensörü ve mikrofon gibi çeşitli sensörlerle gelecek. Huawei Watch GT 2e, 26 Mart'ta P40 serisi ile birlikte tanıtılacak.
Energetic design and multiple features to fit any adventure, explore beyond your limits with #HUAWEIWATCHGT2e, launching March 26th.#PlayFor2weeks pic.twitter.com/Tl5f4je60V— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 18, 2020
Huawei Watch GT 2e hakkındaki tüm detaylar 26 Mart'ta açıklanacak. Cihaz tanıtıldıktan hemen sonra tüm bilgiler Tamindir.com'da olacak. Bizleri takipte kalarak en yeni teknolojik gelişmelerden haberdar olabilirsiniz!
Huawei Watch GT 2e Çıkış Tarihi
Huawei P40 serisi ile tanıtılacak olan Huawei Watch GT 2e, yuvarlak kesim ve 454 × 454 piksel yüksek çözünürlüklü 1.39 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Stabil bağlantı için Bluetooth 5.1'e sahip Kirin A1 yonga setinden güç alacak olan Watch GT 2e'de 4 GB dahili depolama alanı bulunacak.
Yeni Watch GT 2e, 455mAh pil kapasitesi ile 14 güne kadar pil ömrü vaat edecek. Akıllı saat, kalp ölçüm sensörü, hareket sensörü ve mikrofon gibi çeşitli sensörlerle gelecek. Huawei Watch GT 2e, 26 Mart'ta P40 serisi ile birlikte tanıtılacak.
Energetic design and multiple features to fit any adventure, explore beyond your limits with #HUAWEIWATCHGT2e, launching March 26th.#PlayFor2weeks pic.twitter.com/Tl5f4je60V— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 18, 2020
Huawei Watch GT 2e hakkındaki tüm detaylar 26 Mart'ta açıklanacak. Cihaz tanıtıldıktan hemen sonra tüm bilgiler Tamindir.com'da olacak. Bizleri takipte kalarak en yeni teknolojik gelişmelerden haberdar olabilirsiniz!
Kaynak: Tamindir
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