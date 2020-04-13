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Huawei Watch GT 2e Türkiye'de satışa sunuluyor

Huawei, Watch GT 2 serisinin en yeni modeli olan Huawei Watch GT 2e'yi, Huawei Online Mağazası üzerinden satışa sunuyor.

13.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:54
Huawei Watch GT 2e Türkiye'de satışa sunuluyor
Huawei , Watch GT 2 serisinin en yeni modeli olan Huawei Watch GT 2e'yi, Huawei Online Mağazası üzerinden satışa sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, ilk kez Watch GT 2e ile kan oksijen doygunluğu (SpO2) izleme özelliğini kullanıcılarına sunuyor.
İki haftalık pil ömrüyle desteklenen cihaz, küresel tüketicilerin günlük yaşamına sportif bir katkı getirmek için tasarlandı.
Yeni akıllı saat, kullanıcıların sağlık durumlarını gerçek zamanlı anlamalarını sağlayan hassas kalp atış hızı izleme, anormal kalp atış hızı uyarıları, basınç seviyesi ve uyku izleme özelliklerini de destekliyor.
Huawei Watch GT 2e; Grafit Siyahı, Kırmızı Lav ve Yeşil Nane renk seçenekleriyle Huawei Online Mağaza üzerinden bin 199 TL fiyatı ile satışa sunuluyor.
Huawei Online Mağazası üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar ayrıca 10.000 maH kapasiteli Huawei Powerbank'i 19 Nisan'a kadar sürecek kampanya dahilinde stoklarla sınırlı olmak üzere 1TL farkla satın alabiliyor.
Sportif bir tasarıma sahip olan Huawei Watch GT 2e, bir önceki nesil Watch GT 2'nin klasik tasarım çizgilerini de barındırıyor.
Saat yüzünün kayışından ayrıldığı geleneksel tasarımları takip etmek yerine, modern bir görünüm için entegre bir kayışa sahip klasik bir yuvarlak kadranla sunuluyor.
Paslanmaz çelik gövdesi, saatin kavisli siluetine uyum sağlayan gizli, düz taç tasarımını tamamlıyor.
Kullanıcılara egzersiz planlaması sağlıyor
Huawei Watch GT2e, "fluororubber"den yapılmış kayışla sunuluyor ve çift renkli, nefes alabilen TPU malzemesi yekpare tasarımı tamamlıyor.
Öte yandan Huawei Watch GT 2e, 6 spor kategorisini kapsayan 85 özelleştirilmiş spor izleme modunu da destekliyor. Bu modlar; ekstrem, boş zaman, fitness, su sporları, top oyunları ve kış sporlarını da kapsıyor.
Aktiviteler sokak dansı ile parkur, kaya tırmanışı, yoga ve bale ile boks arasında değişebiliyor.
Huawei Watch GT 2e; süre, yakılan kalori, kalp atış hızı aralığı, egzersiz ilerlemesi, iyileşme süresi gibi verileri kaydederek ve kullanıcılara egzersiz planlaması sağlayarak ve tek tıklamayla sosyal medyada paylaşılacak verilerle bir bilgi grafiği oluşturuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Huawei, Ekonomi
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