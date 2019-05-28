Huawei Yasağı, Google'a 425 Milyon Dolar Kaybettirdi

Google
'ın Huawei
'nin Android lisansını askıya aldığı ve yeni nesil Huawei akıllı telefonların Android işletim sistemi de dahil olmak üzere Google servislerinden faydalanamayacağı hepimizin malumu. Google-Huawei konusunda herkes Huawei'nin bu işten nasıl bir zararla çıkacağını düşünüyor olsa da Google da Huawei'nin lisansını askıya alarak büyük zara görmüş durumda.
Bildiğiniz gibi Huawei, dünyanın en fazla akıllı telefon satan ikinci şirketi konumunda bulunuyor ve dünya üzerinde aktif olarak kullanılan 500 milyon Huawei akıllı telefon bulunuyor. Birkaç yıl süren sirkülasyonun ardından Huawei'nin piyasadaki yüz milyonlarca telefonunda Google servisleri bulunmayacak ve Google, bu cihazlardan para kazanamayacak.
Google, Play Store üzerinden yalnızca 2018 yılında 7 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 388 milyon dolarını Huawei akıllı telefonlar oluşturuyordu. Nomura Instinet, Google'ın tüm zararının bundan ibaret olmayacağını öngörüyor. Huawei'nin Android lisansını askıya almanın Google'a faturası 425 milyon dolar olacak.
Huawei cihazlarda Android işletim sistemini kullanmayacak olması, Google'ın akıllı telefon sektöründeki konumunu da etkileyecek. 500 milyon Huawei telefonun %52'si Çin
'de bulunuyordu. Bu cihazlar Google servislerine ulaşamasalar da Android işletim sistemi kullanıyorlardı. Artım tüm Huawei cihazlar, yeni bir işletim sistemine sahip olacak.
Huawei'nin kendi işletim sistemi ile ortaya çıkması, Android işletim sisteminin mobil işletim sistemleri pazarındaki hakim konumunu tehlikeye düşürecek. Zira gelecekte farklı şirketler de kendi işletim sistemleri ile piyasaya çıkmayı göz önünde bulundurabilecekler. Google'ın Huawei'yi Android ekosisteminin dışına atması, teknoloji devine çok ciddi kayıplar yaşatacak.
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Kaynak: WebTekno