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Huawei'ye TechRadar'dan iki ödül

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, her yıl gerçekleştirilen TechRadar Mobil Seçim Tüketici Ödülleri 2019'da iki ödülün sahibi oldu.

11.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:20Huawei'ye TechRadar'dan iki ödül
Tüketici Elektroniği Grubu, her yıl gerçekleştirilen TechRadar Mobil Seçim Tüketici Ödülleri 2019'da iki ödülün sahibi oldu.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen TechRadar Mobil Seçim Tüketici Ödülleri'nde jüri ve kullanıcılar, Huawei P30 Pro'yu "En İyi Kameralı Telefon", Huawei P smart 2019'u ise "En İyi Fiyat-Performans Telefonu" olarak seçti.
Ödül töreninde Huawei P smart 2019'un bu başarısı anons edilirken, "Huawei P smart 2019, jüri üyeleri tarafından gelişmiş tasarımı ve etkileyici depolama kapasitesiyle övgüyle ödüllendirildi." denildi.
Bu ödülü, Huawei P30 Pro'nun kazanan ilan edildiği "En İyi Kameralı Telefon" kategorisi izledi. Huawei'ye ödülü takdim edilirken, "Bir telefona dört kamera birden koymanın biraz hile yapmak olduğunu düşünebilirsiniz ancak Huawei, bu teknolojiyle mükemmel bir kamera konfigürasyonu oluşturabileceğini gösterdi." denildi.
"İki ödül birden almanın mutluluğunu yaşıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Cihazlar Başkan Yardımcısı Li Changzhu, TechRadar'daki tüketiciler ve teknoloji uzmanları tarafından bir kez daha ödüllendirilmekten onur duyduklarını belirterek, "Huawei P Serisi cihazlarımız için de iki ödül birden almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Huawei, tüketicilere yeni ve gelişmiş akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimleri sunarak mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlamayı taahhüt ediyor." ifadelerini kullandı.
Huawei, yeni P30 Pro'yu eylül ayında piyasaya sundu ve Huawei P serisinin tasarımını ve fotoğraf teknolojisini geliştirerek devam ettirdi. Yeni P30 Pro, renk tasarımında geliştirmelere, fotoğraf ve düzenleme işlevlerine sahip.
Huawei P30 serisi, 17 milyon adedin üzerinde satış rakamına ulaştı. Avrupa Görüntü ve Ses Birliği (EISA) dahil olmak üzere dünyadaki birçok yetkili kuruluş tarafından ödüle layık görülen Huawei P30 Pro, EISA tarafından "EISA Best Smartphone 2019-2020" olarak seçilmişti.

Huawei, Ekonomi

Kaynak: AA

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