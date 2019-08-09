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Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı

Çinli teknoloji firması Huawei, Çin'de düzenlenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda uzun süredir konuşulan kendi işletim sisteminin tanıtımını yaptı.

09.08.2019 11:34 Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı
Çinli teknoloji firması Huawei, Çin'de düzenlenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda uzun süredir konuşulan kendi işletim sisteminin tanıtımını yaptı.
CNBC'de yer alan habere göre, şirketin İngilizce'de HarmonyOS olarak isimlendirilen yeni işletim sistemini Huawei Üst Yöneticisi Richard Yu tanıttı. Yu, yeni işletim sisteminin akıllı telefonlardan sensörlere ve nesnelerin internetine kadar pek çok alanda kullanabileceğini söyledi.
Yeni işletim sisteminin bu yıl sonuna doğru öncelikli olarak akıllı ekran ürünlerinde kullanıma sunulması bekleniyor. Önümüzdeki 3 yıl boyunca da yeni sistemin diğer alanlarda kullanıma alınması planlanıyor.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre yeni işletim sistemi önce Çin'de kullanılmaya başlanacak daha sonra da bütün dünyaya yaygınlaştırılacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Teknoloji

Kaynak: AA

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