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Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı

Huawei, Huawei Geliştirici Konferansı'nda İngilizce'de HarmonyOS olarak isimlendirilen yeni işletim sistemini tanıttı.

09.08.2019 14:45
Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı

Çinli teknoloji firması Huawei, Çin'de düzenlenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda uzun süredir konuşulan kendi işletim sisteminin tanıtımını yaptı.

CNBC'de yer alan habere göre, şirketin İngilizce'de HarmonyOS olarak isimlendirilen yeni işletim sistemini Huawei Üst Yöneticisi Richard Yu tanıttı. Yu, yeni işletim sisteminin akıllı telefonlardan sensörlere ve nesnelerin internetine kadar pek çok alanda kullanabileceğini söyledi.

ÖNCE ÇİN'DE KULLANILMAYA BAŞLANACAK

Yeni işletim sisteminin bu yıl sonuna doğru öncelikli olarak akıllı ekran ürünlerinde kullanıma sunulması bekleniyor. Önümüzdeki 3 yıl boyunca da yeni sistemin diğer alanlarda kullanıma alınması planlanıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre yeni işletim sistemi önce Çin'de kullanılmaya başlanacak daha sonra da bütün dünyaya yaygınlaştırılacak.

Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı

Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Ekonomi, Güncel

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