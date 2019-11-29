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Huawei yetkili servislerinde yılbaşı fırsatı

Huawei yetkili teknik servislerinde, yılbaşı kutlamalarına özel yeni kampanya ve fırsatlar başlıyor.

29.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:42Huawei yetkili servislerinde yılbaşı fırsatı
yetkili teknik servislerinde, yılbaşı kutlamalarına özel yeni kampanya ve fırsatlar başlıyor.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 2 2019- 12 Ocak 2020'de sürecek Huawei teknik servis kampanyaları sırasında, yeni bir Huawei akıllı telefon veya tablet alan tüketiciler ile kullandığı ürünü garanti kapsamı dahilinde yetkili teknik serviste tamir ettiren kullanıcılara 90 gün ek garanti süresi veriliyor.
Aynı zamanda kampanya süresi boyunca cuma ve cumartesi günleri Huawei servislerinde uğrayan her müşteriye ücretsiz ekran koruma filmi hediye ediliyor. Açıklamaya göre ayrıca yetkili teknik servislerde ekran veya anakart onarımlarında yüzde 20'ye varan indirimler de yapılıyor.
Ayrıca açıklamada yer verilen bilgilere göre 20 Aralık 2019-3 Ocak 2020 tarihleri arasında yetkili servislere tamir için ürününü getiren müşterileri Huawei'nin sürpriz hediyeleri bekliyor. Fırsatlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların, Huawei akıllı telefonlarında Huawei ID oluşturarak HiCare uygulamasına giriş yapmaları gerekiyor.

Aralık, Huawei, Güncel

Kaynak: AA

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