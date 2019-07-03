Hubert Cecil Booth kimdir? Elektrik süpürgesi mucidinin 148. doğumgünü!

Elektrik süpürgesi, ev yaşamında hayatımızı kolaylaştıran önemli buluşlardan biridir. 1901 yılında Hubert Cecil Booth tarafından bulunan elektrik süpürgesi, bir atlı araba ile taşınacak kadar büyüktü. İnşaat ve mekanik mühendisi olan Booth, elektrik süpürgesini nasıl buldu? Hubert Cecil Booth kimdir?

HUBERT CECIL BOOTH KİMDİR?

Hubert Cecil Booth, 4 Temmuz 1871 yılında İngiltere''nin Gloucester kentinde doğdu. Gloucester Koleji ve Gloucester County Okulu''nu bitirdi. 1989 yılında giriş sınavını geçen Booth, Central Technical College''e girmeye hak kazandı. Üç sene inşaat mühendisliği ve mekanik mühendislik eğitimi aldı. Okulu bitirdikten sonra Londra''daki Messrs Maudslay Sons & Field''ın çizim ofisine inşaat mühendisi olarak işe başladı. Burada Londra, Blackpool, Paris ve Viyana''daki eğlence parkları için köprüler ve büyük dönme dolaplar tasarladı.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ İCAT ETMESİ

Hubert Cecil Booth''un elektrik süpürgesini icat etmesi, vagonların nasıl temizlendiği görmesi ile başladı. O zamanlar, vagonlar sıkıştırılmış hava ile çalışan makineler aracılığıyla temizleniyordu. Ancak bu makine ne kadar kuvvetli üflerse üflesin havaya kalkan tozlar, yeniden koltukların üzerine iniyordu. Bunu gören Booth, bu sistemin yanlış olduğunu, makinelerin tozları emmeleri gerektiğini anladı.

Hubert Cecil Booth''un bu fikri, çevresindekiler tarafından mümkün görülmedi. Booth, hemen bir deneme yaptı. Bunun üzerine cebinden bir mendil çıkarark koltuğun üzerine torba şeklinde koydu. Ağzını beze dayayan Booth, hızla içine çekerek vakum uyguladı. Mendili eline aldığı zaman tozları gördü. Bunun üzerine bu sistemi geliştirmek üzere çalışmalara başladı. Emici süpürge makinesinin ilk protopini yaptıktan sonra Vacuum Cleaner Co. Ltd adlı bir şirket kurdu ve ilk broşürleri bastırdı.

İlk elektrik süpürgesi böyle bulundu fakat o dönemde her evde elektrik bulunmuyordu. Ve süpürgenin fiyatı ise herkesin alamayacağı kadar yüksekti. Bunun üzerine Booth, cihazı satmak yerine temizlik servisi kurarak evlere gitmeyi akıl etti. Bunun için, dört tekerlikli bir artlı arabanın üzerine akaryakıt ya da elektrikle çalışabilen çok güçlü emici bir pompa yerleştirdi. Pompaya takılan hortum ise 230 metreydi. Bu şekilde, isteyenlerin evine çekilen araç ile temizlik yapılıyordu. Aracın çok gürültülü çalışması ise önemli bir sorundu.

1902 yılında İngiltere Kralı VII.Edward''ın "taç giyme törenleri"nde diz çökeceği halının çok tozlu olduğu görüldü. Bunun üzerine Booth''un süpürgesi gündeme geldi. Arabası üzerindeki dev elektrik süpürgesi ile saraya gelen Booth''un yaptığı temizlik kralın çok hoşuna gitti. Ve ilk siparişi de böylece almış oldu.

Kralın verdiği bu sipariş sonrasında sosyeteden birçok kişi, İngiliz soyluları sipariş verdiler. Fakat temizlikten ziyade bir gösteri olarak görülüyordu. Bunun üzerine Booth, şeffaf bir hortum takarak çekilen pisliğin görülmesini sağladı. Bu ise izleyenlerin daha meraklı bakışlarına sebep oldu.

1908 yılında Murray Spangler bu aletten çok daha hafif bir elektrikli süpürge üretti ve patentini aldı. Bunu üretebilecek mali gücü olmamasından ötürü William Hoover''ın şirketi tarafından üretildi ve piyasaya sürüldü.