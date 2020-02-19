Hububat ve kapçık kelimelerini sıkça duymaya başlayan vatandaşlar Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek ve tahıl kapçığı nedir gibi kavramları araştırdı. İşte hububat kapçığının anlamı!

KAPÇIK NE DEMEK?

Kapçık, -ğı:

1. isim Küçük kap.

2. isim Boş mermi kovanı:

Fişek kapçığı.

3. isim, bitki bilimi Tahıl tanelerinde kabuk.

HUBUBAT NE DEMEK?

Hububat : Tahıl

isim, (hubu:ba:tı), Arapça ?ububat

"Benim memleketim de ziraata elverişlidir, hububat yetiştirir." - Refik Halit Karay

HUBUBAT KAPÇIĞI NE DEMEK?

Hububat kapçığı: Keten, pamuk vb. tohumların hasat veya çeşitli işlemler sonrasında tohumu çıkarılmasıyla geriye kalan zarf veya kapsülleri, kapçık, tahıl kabuğu.