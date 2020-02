Hububatçıların gözü Afrika, Amerika ve Uzak Doğu pazarlarında

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, bu yıl Afrika , Amerika ve Uzak Doğu pazarlarındaki payını artırarak Orta Doğu pazarında yaşanan daralmayı telafi etme yoluna gidecek.İhracatını geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 artırarak 6 milyar 788 milyon dolar seviyesine çıkaran sektör, bu yıl 7 milyar dolar seviyelerini görmek istiyor.Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünce bu yılın ocak ayında 584 milyon 343 bin dolarlık dış satım yapıldı. Bu alanda Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ocak ayı ihracatı da 155,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hububat dış satımında en önemli pazarların yüzde 45,6 pay ile Orta Doğu, yüzde 20,9 ile Afrika olduğunu söyledi. Altunkaya, ülkenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının yüzde 14,2'sinin Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 5,6'sının Amerika ve yüzde 5,1'inin Asya ve Okyanusya ülkelerine yapıldığını ifade etti."Yeni pazar odaklı çalışmalar meyve vermeye başladı"En çok ürün gönderilen ilk 5 ülkenin ise Irak, Yemen, ABD, Suudi Arabistan ve Suriye olduğunu dile getiren Altunkaya, "Geçtiğimiz yıl sektörün önde gelen pazarları Irak ve Suriye'de ihracatçılarımız teknik engeller ve çeşitli güçlüklerle karşılaştı. 2020 yılında her iki pazarda da olumlu gelişmeler olmasını temenni ediyoruz. Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan istikrarsızlık ve artan jeopolitik riskler 2020 içinde birçok sektörü olumsuz etkileyebilir. O yüzden bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesi, sadece ülkemizin değil Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de ihracatı ve refahı açısından büyük önem arz ediyor." dedi.Altunkaya, Orta Doğu'daki olası tüm riskler karşısında alınacak en önemli önlemin pazar çeşitlendirmesi olduğunu belirterek şöyle devam etti:"Sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçılarımızın yeni pazar odaklı çalışmaları meyve vermeye başladı. 2019 yılında ihracatta örneğin Amerika ülkelerine yüzde 25,4, Afrika'ya yüzde 6,3 ve Asya ile Okyanusya ülkelerine ise yüzde 4,1 artış sağlandı. Geçen yıl diğer pazarlarda da yaşanan ihracat artışı neticesinde Orta Doğu'ya ihracattaki yüzde 5,4'lük düşüş telafi edildi. 2020 yılının ilk ayında bu süreç daha net görüldü. Yeni pazarlardan olumlu dönüşler alındı. Bundan sonraki süreçte Afrika, Amerika ve Uzak Doğu'da hakimiyetimizi artırmak istiyoruz. Bunu başardığımızda ihracatımız Orta Doğu'da yaşanabilecek sıkıntılara rağmen olumlu trendini sürdürecektir."Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sektöre moralGeçen ay Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerini söyleyen Altunkaya, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek sektörümüzle ilgili sorunlarımızı, yürüttüğümüz çalışmaları ve 2020 hedeflerimiz hakkındaki düşüncelerimizi paylaştık. 2020 yılı içinde yürüteceğimiz projeler ve gerçekleştireceğimiz çalışmaları Cumhurbaşkanımıza anlattık. İhracatçının daima yanında olduğunu, yaşanan sorunların çözümü için gerekli her türlü desteği vereceğini, uluslararası pazarlarda Türkiye'nin önemli bir aktör olabilmesi için kendilerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini ifade ettiler. Bizlerden desteklerini esirgemeyen, her türlü sorunumuzun çözümünde büyük çabalar göstererek daima yanımızda olan Erdoğan'a bütün ihracatçılarımız adına teşekkür ediyorum."