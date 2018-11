Hück ve Fırat Arslan Dostluk İçin Ringe Çıktı

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:19



- Hück ve Fırat Arslan dostluk için ringe çıktıİSTANBUL - Porsche- Volkswagen 'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück ile Dünya şampiyonu Türk asıllı boksör Fırat Arslan, Türkiye ve Almanya ilişkilerinin önemine dikkat çekmek amacıyla İstanbul 'da boks müsabakasına çıktı. 'Sadece ringde dövüşebilirsiniz' sloganı ile Türkiye ve Almanya arasındaki uzun yıllardır süregelen dostluk ilişkisine vurgu yapmayı hedefleyen ve bu kapsamda ilk boks müsabakasını geçtiğimiz mart ayında Almanya'nın Stuttgart kentinde yapan Hück ve Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan arasındaki ikinci maç da Üsküdar Çavuşdere Spor Sarayı'nda gerçekleşti. Karşılaşmayı izleyenler arasında EC BOXİNG Sahibi Erol Ceylan , eşi Alexandra Ceylan, +91 kilo Almanya Şampiyonu Hüseyin Cinkara ve Fırat Arslan'ın eşi Dilek Arslan yer aldı.Maçtan önce Hück ve Fırat Arslan ringde bir araya gelerek birbirlerine başarılar diledi. İstiklal Marşı ile Almanya Milli Marşı'nın okunmasının ardından da dostluk maçı başladı. Baştan sona izleyenlerin büyük bir keyifle takip ettiği müsabakanın sonunda ise her iki boksöre kupaları takdim edildi. Türk - Alman dostluğunun ön planda tutulduğu, gelirlerinin kimsesiz çocuklara bağışlandığı gecenin sonunda açıklamalarda bulunan Porsche-Volkswagen'in Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück ile Dünya şampiyonu Türk asıllı boksör Fırat Arslan, bu tarz organizasyonlara her zaman destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.