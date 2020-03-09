Hücre evinden yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı
Muğla'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 yıldır aranan şüpheli, İzmir'de hücre evinde yakalandı.
09.03.2020 23:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:08
Muğla 'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 yıldır aranan şüpheli, İzmir 'de hücre evinde yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Osman F. O'nun İzmir'de örgütün hücre evinde saklandığı tespit edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenleyerek 3 yıldır aranan zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin FETÖ için kurban paralarının tahsilatını yaptığı, örgüte ait mağazaların birinin Aydın ve daha sonra Muğla şubelerinin sorumlusu olduğu öğrenildi.
Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen zanlı, işlemlerinin ardından Muğla TEM Şubesi ekiplerince İzmir'den Muğla'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Osman F. O'nun İzmir'de örgütün hücre evinde saklandığı tespit edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenleyerek 3 yıldır aranan zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin FETÖ için kurban paralarının tahsilatını yaptığı, örgüte ait mağazaların birinin Aydın ve daha sonra Muğla şubelerinin sorumlusu olduğu öğrenildi.
Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen zanlı, işlemlerinin ardından Muğla TEM Şubesi ekiplerince İzmir'den Muğla'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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