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Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu

Kız çocuklarını kullanarak fuhuş ağı kurmaktan tutukluyken hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Epstein'ın evinde, Bill Clinton'ın kadın kıyafetiyle resmedildiği bir tablo bulundu.

15.08.2019 15:24
Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu

Geçen ay yaşı küçük kız çocuklarının pazarlandığı bir ağı yönetmekle suçlanarak hüküm giyen ve kefaletle serbest kalma talebinin reddinin ardından hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in adı gündemden düşmüyor.

Milyarder iş adamının malikanesinde yapılan aramada, Bill Clinton'ın Oval Ofis'teki bir koltuğa uzanmış, Hillary Clinton'ın mavi elbisesi ile kırmızı topuklu ayakkabı giymiş şekilde resmedildiği tablo bulunduğu ortaya çıktı.

TABLO ABD'DE YANKI UYANDIRDI

ABD'de büyük yankı uyandıran tablonun Avustralya asıllı Amerikan ressam Petrina Ryan-Kleid'e ait olduğu belirtildi. Ancak Epstein'ın tabloyu satın mı aldığı, yoksa reprodüksiyonunu mu duvarına astığı ise net değil.

Daily Mail gazetesine gizlilik kaydıyla konuşan bir kaynak, tabloyu Epstein'a bir iş teklifi sunmak üzere evine gittikleri sırada fark ettiklerini ifade etti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, mavi elbisenin Hillary Clinton'ın 2009'da Kennedy Center Ödülleri Töreni'nde giydiği kıyafete benzediği yorumları yapıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Hillary Clinton, Jeffrey Epstein, Bill Clinton, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

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