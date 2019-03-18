Hüda Par'dan AK Parti Seçim Bürosuna Ziyaret

HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin beraberindeki partililerle AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti.
HÜDA PAR İl Başkanı Şahin ve beraberindeki partilileri seçim bürosunda AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve AK Parti Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin karşıladı.
Şahin yaptığı açıklamada, AK Partililere ziyarette bulunarak, hayırlı olsun dileklerinde bulunduklarını belirtti.
AK Partililere başarı dileğinde bulunduklarını ifade eden Şahin, "Rabb'im kendilerini muvaffak etsin." dedi.
Güncel
Kaynak: AA