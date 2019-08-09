Haberler» Güncel» Haber

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

09.08.2019 09:18 HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Böbrek kanseri teşhisiyle yaklaşık 6 ay önce kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören Yavuz, gece saat 01.00 sıralarında vefat etti.
Ailesi, yakınları, arkadaşları ve partililer tarafından DÜ morgundan alınan Yavuz'un cenazesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü.
Yavuz'un cenazesi, Kahta ilçesindeki Merkez Celaladdin Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kahta Oduncular Aile Mezarlığı'na defnedilecek.
Daha önce HÜDA PAR Genel Başkan Vekilliği de yapan Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Dicle Üniversitesi, Hür Dava Partisi, Kahta, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:08   Kurban Bayramı'nda, deri ihtiyacının yüzde 20'si karşılanacak
11:08   Engelliler engellere kulaç attı
11:08   Spekülatif kur atağında bir yıl geride kaldı"
11:08   Trakya gelengisi tedavi altına alındı
11:08   Kurban etini tüketmeden "6 saat bekletin"
11:08   Kurban Bayramı'na doğru
11:08   Kırklarelispor'da transfer çalışmaları