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HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan "evde kal" çağrısına destek

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "evde kal" çağrısına destek verdi.

23.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:10
HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "evde kal" çağrısına destek verdi.
Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı mevcut ekonomik sorunların derinleşmemesi, işsizlik olmaması, meydanın fırsatçılara kalmaması için tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığının süreci yönetme konusunda ortaya koyduğu çalışmaların başarılı olduğunu belirten Sağlam, şunları kaydetti:
"Ekonomik alanda zamanında çok ciddi tedbirler alınmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan neticelerle karşılaşılacaktır. Küresel bir boyut kazanan koronavirüs salgınının küresel anlamda ağır ekonomik sonuçları da söz konusudur. Türkiye'nin çok ciddi tedbirler alması gerekir."
Salgına karşı "evde kal" çağrısına ve alınan tedbirlere uyulması gerektiğine işaret eden Sağlam, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Sağlam, koronavirüsün etkisinin devam ettiğine dikkati çekti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Hür Dava Partisi, Güncel

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