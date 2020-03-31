HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan koronavirüsün etkilerine ilişkin öneri Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, yeni tip koronvirüsün (Kovid-19) etkilerine ilişkin, "Yaşanabilecek olası bir kriz karşısında ülkenin kendi kendine yetebilmesi adına tarımsal üretimde yürütülen destek ve teşvik politikaları yeniden gözden geçirilmeli, çiftçiye verilen destek artırılmalıdır" önerisinde bulundu.Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde çiftçilere verilen desteğin artırılması gerektiğini bildirdi."Virüs salgınının küresel boyutlar arz ettiği ve salgınla beraber başlayan krizin ne zaman atlatılacağına dönük öngörülerin bulunmadığı bu günler, tarım üreticisi ve ihracatçısı konumundaki ülkeleri tedbir almaya sevk etmiştir. Bazı ülkeler gıda ürünleri ihracatını askıya aldı. Türkiye'nin de en büyük buğday ithalatçısı olduğu Rusya'nın olası bir krize hazırlık için tahıl ihracatını askıya alması, önümüzdeki süreçte tarım, hayvancılık ve diğer gıda ürünleri alanında küresel bir krizin habercisi olması muhtemeldir." ifadelerini kullanan Sağlam, şunları kaydetti:"Virüs salgını, hastalık ve ölümlerin yanı sıra üretim, gıda tedariki ve işsizliği olumsuz etkileyerek devasa bir ekonomik krize neden olabilecektir. Her ülke krizlere hazırlık kapsamında kendini en kötü senaryoya göre hazırlıyor. Bu süreçte yaşanabilecek olası bir kriz karşısında ülkenin kendi kendine yetebilmesi adına tarımsal üretimde yürütülen destek ve teşvik politikaları yeniden gözden geçirilmeli, çiftçiye verilen destek artırılmalıdır. Tarımsal üretimi en fazla zorlayan girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretilecek ürünlerin hak ettiği karşılığı bulması sağlanmalıdır."Sağlam, tarım ve hayvancılık gibi daha stratejik hale gelen alanlara yoğunlaşmanın, salgın nedeniyle sekteye uğrayan sanayi üretimi ve doğurduğu istihdam boşluğunun kısmen de olsa kapanmasına yardımcı olacağını da belirtti.

Kaynak: AA