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HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan uzaktan eğitim değerlendirmesi Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, uzaktan eğitim sistemine ilişkin "Bu süreçte öğretmen, veli ve öğrenci eşgüdümünün sağlanması sayesinde birçok eksiklik telafi edilebilir.

27.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:17
HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan uzaktan eğitim değerlendirmesi Açıklaması
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, uzaktan eğitim sistemine ilişkin "Bu süreçte öğretmen, veli ve öğrenci eşgüdümünün sağlanması sayesinde birçok eksiklik telafi edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar eğitime ara verilmesinin avantaja dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Bu süreç boyunca okulların evlere taşındığını aktaran Sağlam, toplumun sağlığını koruma adına alınan bu önlemin bir tatil olmadığını vurguladı. Sağlam, şunları kaydetti:
"Bu süreçte öğretmen, veli ve öğrenci eşgüdümünün sağlanması sayesinde birçok eksiklik telafi edilebilir. Bu anlamda öğretmenlerimizin ara ara online sistem üzerinden öğrenci ve velilerle irtibat sağlayarak yol gösterip yardımcı olmaları faydalı olacaktır. Bu süreçte hocalarımızın, öğrencilerimizin zorlandıkları konular için yardımcı olmaları gerekecektir. Velilerin uzaktan eğitimin bir eğitim şekli olduğu bilincini öğrencilere aktarması, onların motivasyonlarını sağlayarak onlarla birlikte ders planı yapması gerekir. Ev ortamı sağlıklı ve verimli hale getirilerek ses, ışık, ısı ve televizyon disiplini oluşturmak, derslerin anlaşılması için çok önemli. Ders dışında sosyal, kültürel, eğitici etkinliklere ağırlık verilebilir. Oyunlar, yarışmalar, kitap okuma programları çıkarılabilir. Arada bir ailece eğitici filmler izlemek suretiyle sıcak bir aile ortamı oluşturarak bu sürecin en iyi şekilde değerlendirilmesi sağlanabilir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Hür Dava Partisi, Güncel

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