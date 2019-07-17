17.07.2019 11:16
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Hüdai kaplıcalarına yerli ve yabancı turist ilgisi

Hüdai kaplıcalarına yerli ve yabancı turist ilgisi

Sandıklı Belediyesine ait Hüdai Kaplıcaları yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Sandıklı Belediyesine ait Hüdai Kaplıcaları yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.
Türkiye'nin çeşitli noktalarından ve yurt dışından gelen misafirler tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Hüdai Kaplıcaları, yüzde yüz doluluğa ulaştığı bildirildi.
Sağlık turizmi açısından fiyatlarının uygunluğu nedeniyle tercih edilen Hüdai Kaplıcaları, mesire alanları, çocuk parkları, nezih kafeleri, restoran ve marketiyle de turistlere hizmet veriyor.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, gazetecilere yaptığı açıklamada tesislerin ilçe ekonomisine çok büyük katkısının olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
"Sandıklı Hüdai Kaplıcaları artık bir marka değeri olmuştur. Gerek yurt içi gerekse yurt dışından kaplıcalarımıza gelen vatandaşlarımız sosyal medya hesaplarından yaptıkları olumlu geri dönüşler bizlere gidilen yolun ne kadar doğru olduğunun ispatıdır. Şehr-i şifa ilçemiz Sandıklı'yı tercih ederek memleketlerine sağlık ve sıhhatli olarak gönderdiğimiz bütün hemşerilerimize göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederim."
Kaynak: AA
Sandıklı, Türkiye, Güncel

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