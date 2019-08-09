Haberler» Politika» Haber

HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz toprağa verildi

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz (45) memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

09.08.2019 15:40 HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz toprağa verildi
Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz (45) memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde 8 aydan beri böbrek kanseri tedavisi gören HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, burada hayatını kaybetti. Diyarbakır'dan cenazesi Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirilen Mehmet Yavuz'un cenaze namazına AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, Muhammet Fatih Toprak, HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.

Kahta Celalettin Camii'nde cuma namazını müteakip Molla Enver Kılıçarslan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yavuz, Kahta Oduncular Yeni Mezarlığı'nda dualar ile defnedildi. - ADIYAMAN

Dicle Üniversitesi, Hür Dava Partisi, Adıyaman, Kahta, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
16:05   CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Lapseki teşkilatını ziyaret etti
16:05   Bakan Gül, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
15:40   HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz toprağa verildi
15:33   Eski milletvekili Özlek için TBMM'de tören
15:30   Bakan Çavuşoğlu'ndan Başkan Demir'e övgü
15:26   Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz...
14:59   İran, Körfez'e gelme kararı alan İsrail'i uyardı