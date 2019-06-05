HÜDAPAR ve Saadet Partisi'nden AK Parti'ye bayram ziyareti

HÜDAPAR ve Saadet Partisi
heyetleri AK Parti
'yi ziyaret ederek, partililerle bayramlaştı.
AK Parti'de siyasi partiler ve parti mensupları bayramlaştı. AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden HÜDAPAR ve Saadet Partisi heyetleri, bayram tebriklerimi iletti. HÜDAPAR heyetinde Genel Sekreter
Şehzade Özdemir, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Boztaş, Eskişehir
İl Başkanı Yılmaz Akgül yer aldı. Saadet Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın
, Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman
, Genel İdare Kurulu
Yedek Üyesi Ali İmran Bozdoğan
yer aldı.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Bayramlarda iyiliklerin ve güzellerin konuşulmasını arzu ediyoruz. Ülkemizde ve dünyada yürek burkucu yaşamlar var. Ülkemizde haklarımızdan bahsederiz, sorumluluklarımız da var. Türkiye
önemli bir ülke. Ülkemiz için iyi ve doğru olan mazlumların ve insanların lehinedir. Bu ülkenin kötülüğüne yapılan işler de mazlumların ve insanlığın aleyhinedir" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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