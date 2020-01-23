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Hüdayi Vakfı'ndan Suriyeli savaş mağdurları için yardım seferberliği

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İdlib'e ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelere yardımlarını yoğunlaştırıyor.

23.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:40Hüdayi Vakfı'ndan Suriyeli savaş mağdurları için yardım seferberliği
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 'e ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelere yardımlarını yoğunlaştırıyor.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, insani yardım ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren vakıf, 'de iç savaş başladığından bu yana Türkiye sınırına yakın İdlib başta olmak üzere Azez, Afrin, Bayırbucak, Cerablus, Kuzey Hama ve Halep gibi birçok bölgeye yüzlerce tırlık insani yardım malzemesi gönderdi.
Kış mevsiminin başlamasıyla İdlib'in yanı sıra Tel Abyad, Resulayn, Azez ve Afrin bölgelerindeki savaş mağdurlarına destek için "Gariplere, Kimsesizlere, Muzdariplere Rahmet Pınarı Ol" temalı kampanya başlatan vakıf, toplanan yardımlarla bu bölgelerde kışa imkansızlıklar içerisinde giren ihtiyaç sahiplerinin gıda, hijyen, barınma, ısınma, giyim ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.
Suriye'nin kuzeyinde düzenli olarak insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren vakıf, çadır kamplarda, yetimhanelerde ve metruk binalarda imkansızlıklar içerisinde hayat mücadelesi veren savaş mağdurlarına gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan erzak paketleri, adak kurban etleri, kışlık giysi ve soba-battaniye gibi ayni yardımların yanında dul ve yetim ailelere de nakdi yardımlarını sahadaki ekipleriyle bizzat ulaştırıyor.
Hayırseverler, "www.hudayivakfi.org" sitesinden kampanyaya destek olabiliyor.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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