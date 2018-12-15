Huder Yönetiminden Valiye Ziyaret

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Başkanı Av. Ali Dilber ve yönetim kurulu üyeleri Vali Dr. Zülkif Dağlı
'yı ziyaret etti. Türkiye
'nin en köklü ve en yüksek üyeye sahip sivil hukuk kuruluşu olarak Ankara
'da kurulan ve 2018 yılı içerisinde Düzce
Şubesi açılan Hukuki Araştırmalar Derneği, ziyaretlerine başladı. Fevzi Çakmak Mahallesi
'nde faaliyete geçen dernek Başkanı Ali Dilber, Başkan Yardımcısı, Recep Albayrak
ilk ziyareti Vali Dağlı'ya yaptı. Ziyaret sohbet havasında geçti. - DÜZCE
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:30