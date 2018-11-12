Hudeyde'de Son 24 Saatte 149 Kişi Öldürüldü

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:56



12 Kasım 2018 Pazartesi 10:56

Yemen'in liman şehri Hudeyde'de 24 saatte yaşanan çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu yaklaşık 149 kişi öldürüldü.Yemen askeri kaynakları, Hudeyde şehrinde son 24 saatte yaşanan çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu yaklaşık 149 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Hudeyde'deki askeri bir yetkili 7 sivilin çatışmalarda hayatını kaybettiğini bildirdi.Şehirde bulunan hastane yetkilileri gece boyunca 110 Husi, 32 koalisyon askerinin öldürüldüğünü söyledi. Askeri kaynaklar, Suudi liderliğindeki ittifakın isyancıları çok sayıda hava saldırısıyla hedef aldığını doğruladı.Yemen'in Husi isyancıları tarafından 2014 yılından bu yana kontrol edilen Kızıl Deniz'deki liman şehri Hudeyde, ülkeye yardım için hayati bir giriş noktasıdır. Hudeyde, bir yıldan beri Suudi liderliğindeki koalisyon tarafından ablukaya alınmış durumda. Şehirde 1 Kasım'da patlak veren çatışmalar nedeniyle yaklaşık 600 kişi öldü. - EL HUDEYDE