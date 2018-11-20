Hudeyde'den Kaçan Yemenlilerin Sayısında Artış

20 Kasım 2018 Salı 14:40



20 Kasım 2018 Salı 14:40

Yemen'in liman kenti Hudeyde'deki çatışmaların artması nedeniyle başkent Sana'ya kaçmak zorunda kalanların sayısında artış kaydedildi.Yemen'in giderek artan çatışmalara sahne olan liman kenti Hudeyde'de yaşayanlar Sana'ya kaçmak zorunda kalıyor. BM yardım kuruluşları, Haziran ayından bu yana Hudeyde'deki çatışmalardan kaçan yaklaşık 445 bin Yemenliyi kayıt altına aldıklarını bildirdi. Başkent Sana'da bulunan bir okulda kurulan kayıt merkezinde çok sayıda yerlerinden edilmiş insan yiyecek ve konaklama malzemeleri almak amacıyla kayıt olmak için uzun kuyruklar oluşturuyor.Hudeyde'deki çatışmalardan kaçan Basil Abraheem, çatışmalar yüzünden şehirde iş bulma imkanı kalmadığını, hatta evden evden dışarı çıkmanın bile çok tehlikeli olduğu için şehirden kaçıp Sana'ya gelmek zorunda kaldığını söyledi. Yemenli Abraheem, "Hudeyde'deki çatışmalar yüzünden evlerimizi terk etmek zorunda kaldık. Hudeyde'de bir işimiz yoktu, hiçbirimiz çatışmalar yüzünden evlerimizden dışarı çıkamıyorduk" dedi.Hudeyde'den Sana'ya kaçmak zorunda kalan başka bir Yemenli Abraheem Shaiban iş bulma umuduyla ailesiyle birlikte Sana'ya geldiklerini söyledi. Shaiban, "Hudeyde'de yaşanan felaket yüzünden ailemle birlikte buraya gelmek zorunda kaldım. Hudeyde'de yaşanan çatışmalar yüzünden çok zor durumdayız, ne bir işimiz, ne de bir gelirimiz var. Evliyim ve 3 çocuğum var, buradaki merkeze kayıt olmak için geldik" dedi.Sana'daki kayıt komitesinin temsilcisi olan Waleed Khaled, Haziran ayında Hudeyde'de çatışmalar arttığından beri her gün çok daha fazla sayıda insanın Sana şehrine geldiğini ancak insanların yiyecek ve konaklama malzemelerinden yoksun olduğunu söyledi. Khaled, "Kayıt merkezine gelenlerin kişinin üç şeye ihtiyacı var; ikamet, kalacak yer ve yiyecek. Fakat burada, çok sayıda insan olması nedeniyle gelenler hiçbir yardım alamıyor. Sonuç olarak çatışmalardan kaçan insanlar buraya gelince yiyecek ya da barınma ihtiyaçlarına kavuşmak için 1 ya da 1,5 ay beklemek durumunda kalıyor" dedi.Çatışmadan kaçan aileler Sana'da kış şartlarının da etkisiyle zor zamanlar geçiriyor. Düzinelerce aile şehrin dış mahallelerindeki ilkel çadırlarda temel geçim kaynağı olmadan, salgın hastalıkların tehdidi altında yaşıyor.Yemen, 11 Şubat 2011'deki devrimden bu yana siyasi istikrarsızlık ve iç çatışmalarla boğuşuyor. Ülkede 2014 yılında İran destekli silahlı güce sahip Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının başkent Sana'nın yanı sıra diğer bazı kentleri ele geçirmesiyle başlayan iç savaş yıllardır sürüyor.Yemen'de bir sonraki yemeği bulmak için mücadele eden 22 milyondan fazla insan, acilen insani yardımlara ihtiyaç duyuyor. - SANA