Hudut kartalları, 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor

ekibi, 3 yıl önce kurulan ve ilk kez bu kışın vatan nöbeti tutulan üs bölgesini görüntüledi.
ÜS BÖLGESİNDE 4 ŞEHİT VERİLDİ
Türkiye'de rakımı en yüksek 5'inci, Yüksekova'nın ise 2'inci yüksek tepesi olan Aslankaraş üs bölgesi, 2016 yılında teröristler tarafından havan atışı ile saldırıya uğradı. 2017 yılında teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu Aslankaraş üs bölgesine, saldırıda şehit olan 'Şehit Uzman Çavuş Gökhan Topal' ismi verildi. Gece görüş, gece termal, MG-3, Uçaksavar, MK-19 (otomotik bombaatar) ve Milli Piyade Tüfeği (MPT) ile her türlü terör unsurları, kaçak göçmenler ve kaçakçılara geçit vermeyen hudut kartalları, sorumluluk bölgelerinde gece gündüz büyük bir mücadele yürütüyor.
İFTARLARINI KUMANYALARLA YAPIYORLAR
Eli tetikte, gözü hudutta görev yapan hudut kartalları, iftarlarını kumanyalarla açıyor. Sobanın üzerinde ısıtılan kumanyalar, ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte sofraya geliyor. Hudut kartalları okunan duanın ardından da oruçlarını açıyor.
'HUDUT NAMUSTUR' İLKESİYLE GÖREV YAPIYORUZ
Üs bölgesi komutanı, İran hududunda 3 bin 200 rakımlı Aslankaraş üs bölgesinde 'Hudut namustur' ilkesiyle görev yaptıklarını belirterek, "3 yıl önce kurulan üs bölgesinde hududumuzu insan kaçakçılığı ve terör faaliyetlerinde korumak maksadıyla 7 gün 24 saat görev başındayız. Kanımızın son damlasına kadar bu üs bölgesini koruyacağız" dedi.
- Hakkari
Güncel
Kaynak: DHA