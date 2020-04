"Hudut Kartalları" ilk iftarlarını vatan nöbetinde yaptı

Kaynak: AA

HÜSEYİN YILDIZ-GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Türkiye- İran sınırında nöbet tutan Mehmetçik, ilk iftarını elleri tetikte yaptı.Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sınır hattının sıfır noktasındaki Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolunda görevli askerler, yurdun en doğusunda bulunan İran sınırını koruyor.Günlük rutin görevlerini aksatmadan yerine getiren askerler, ailelerinden uzakta, 1446 metre rakımlı karakolda ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşıyor.İftar vaktinde yemekhanede toplanan Mehmetçik, yemek duasının ardından oruç açtı.Karakolun kule nöbetçilerinden Piyade Sözleşmeli Er Oktay Eraslan, tekmil verirken, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım." dedi."Devletimizin sağladığı imkanlarla görevimizi en iyi şekilde icra ediyoruz"Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin merkez kule gözetleme nöbetçisi olduğunu belirterek, "Karakolumuzun bulunduğu konum itibarıyla kış ayları çok sert geçmektedir ancak devletimizin bize sağladığı imkanlar sayesinde görevimizi en iyi şekilde icra etmekteyiz." diye konuştu."Kobra-2 aracı sınır gözetlemede büyük katkı sağlıyor"Günün her saatinde hudut hattını inceleyen Kobra-2 aracının sistem operatörü Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Demirci de 3 yıldır bu hudut karakolunda görev yaptığını söyledi.Silah arkadaşları gibi kendisinin de ailesini özlediğini dile getiren Demirci, şunları ifade etti:"Kobra-2 taktik tekerlekli zırhlı aracımızda iki ana sistem bulunmaktadır. Elektrooptik gözetleme sistemi ve acar kara gözetleme radarı. Elektrooptik gözetleme sistemimizde de iki sistem bulunmaktadır, gündüz ve gece olmak üzere 10 kilometre içindeki tüm ısıları tespit edebilmekteyiz. Acar kara gözetleme radarı ise radyo frekansları sayesinde her türlü hava koşulunda her cismin hareketini tespit edebilmekte, insan, hayvan ya da araç olduğu bilgisini bize vermektedir. Sınır gözetleme faaliyetlerinde Kobra-2 aracının büyük katkı sağladığını düşünüyorum."Piyade Er Abdulmenaf Büyüktapu da 4 aydır bu karakolda görev yaptığını belirterek, "Askerliğimi hudut karakolunda geçireceğim için mutluyum. Ailemden uzak kalsam da burada biriktirdiğim anıları ömür boyu unutmayacağım." dedi.AA aracılığıyla ailesine selam gönderdi, "Vatan bize emanet" dediPiyade Er Ahmet Dursun da 4 aydır burada görev yaptığını dile getirerek, "Vatan borcumuzu ödediğimiz bu bölgede her türlü iklim ve arazi şartlarında görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Buradan sizlerin, Anadolu Ajansının (AA) aracılığınızla aileme ve sevdiklerime selamlarımı iletmek istiyorum. Merak etmesinler, vatan bize emanet." diye konuştu."Arkadaşlarım yaptığım yemekleri beğeniyor"Karakolun aşçısı Piyade Er Emirhan Dirik, her gün arkadaşlarına yemek yaptığını, ramazan ayının ilk iftarında da arkadaşları için güzel yemekler hazırladığını söyledi.Dirik, şunları kaydetti:"Komutanlarım bazen arkadaşlarıma yaptığım yemekleri beğenip beğenmediklerini soruyor, arkadaşlarım yaptığım yemekleri beğendiklerini söylüyor. Hudut hizmetinde görevli olan arkadaşlarımın lezzetli yemekler yemesinin ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün iftarda yayla çorbası, et sote, kıymalı makarna, salata ve kemalpaşa tatlısı var."Karakoldaki askerlerin yeni tip koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirleri aldıkları, maske ve eldiven takarak görev yaptıkları gözlendi.