Huğlu Kapalı Halı Sahaya Kavuştu

Beyşehir Belediyesi
tarafından Huğlu
Mahallesi'nde bir süredir inşaatı devam eden kapalı halı sahanın tamamlandığı bildirildi.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun
, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin av tüfeği üretiminde söz sahibi yerleşim merkezlerinden Huğlu Mahallesi'ne Beyşehir'in en modern ve en büyük kapalı halı sahasını kazandırdıklarını belirtti.
Huğlu Mahallesi'ne verdikleri bir sözü daha yerine getirdiklerini ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:
"Huğlu Mahallemize verdiğimiz sözü yerine getirmenin kıvancını yaşıyoruz. İlçemizin en modern ve en büyük kapalı halı sahalarından birisini Huğlu Mahallemize kazandırdık. Bin 632 metrekarelik kapalı alanda yapımı tamamlanan kapalı halı saha geceleri de hizmet verecek. Mahalle halkımıza hayırlı olsun."
Kaynak: AA